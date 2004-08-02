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Раздел: Культура  
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Кайли Дженнер создала собственный фильтр для лица в Instagram

Кайли Дженнер создала собственный фильтр для лица в Instagram«Отфотошопит» лицо в лучших традициях Кардашьян.

В свои 20 лет самая младшая из клана Кардашьян-Дженнер Кайли, успела не только стать мамой и звездой соцсетей, но построить успешный бизнес — Kylie Cosmetics уже принесла девушке $900 миллионов и доходы компании продолжают расти, передает Хроника.инфо со ссылкой на hdfashion.tv.

Теперь знаменитость намерена расширяет границы своего влияния: Кайли запустила собственный фильтр для лица в Instagram. Безусловно это не развлечения ради, а для продвижения все того же косметического бренда.

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Все желающие смогут виртуально примерить на себе помады марки Kylie Cosmetics в семи самых популярных оттенках. Кроме того, фильтр «подфотошопит» лицо в лучших традициях Кардашьян: удлинит ресницы, сгладит кожу и придаст румянец.
Кайли Дженнер создала собственный фильтр для лица в Instagram
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 Теги: Кайли Дженнер, фильтр, Инстаграм

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Сегодня, 16:32 » Автор: Алена Шимко
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