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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко "подогрела" слухи о беременности новым фото

Регина Тодоренко "подогрела" слухи о беременности новым фотоУже не первый месяц среди фанатов ходят упорные слухи о беременности телеведущей Регины Тодоренко.

Недавняя помолвка с Владом Топаловым и одежда свободного кроя лишь подогревают интерес публики к вероятному интересному положению артистки, передает Хроника.инфо со ссылкой на В Час Пик.

В Instagram Регины появилось очередное фото, где она запечатлена в просторном пуловере.

Наиболее "глазастые" подписчики разглядели под одеждой ведущей круглый живот. В комментариях даже начали обсуждать пол будущего малыша.

"Регина беременна!!!)))"

"Ну это и дураку понятно, что она беременна".

"Такая красивая! Думаю, будет такая же Девочка)"

"Да всем известно уже, что у Регины с Владом будет мальчик! дай бог вам прекрасного сыночка, это самое радостное событие", - пишут комментаторы.

Однако под постом отписалось множество пользователей, которые просят людей не лезть в личную жизнь Тодоренко и не заваливать ее бестактными вопросами.

"Отстаньте от Регины со своими вопросами про беременность".

"Какая вам разница беременна ли Регина или нет? Вы лучше своей жизнью занимайтесь".

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"Капец как трудно быть знаменитым! Все за тебя "живут" и решают планы...беременность, это каждой Пары личное дело, и никого более!!!! Если уж это и правда, Готовности, Терпения и Зодоровья :-)" - написали поклонники.
Регина Тодоренко "подогрела" слухи о беременности новым фото
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 Теги: Регина Тодоренко, беременность, фото, слухи, Влад Топалов

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Сегодня, 17:50 » Автор: Алена Шимко
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