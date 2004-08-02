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Раздел: Культура  
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Мила Йовович похвалилась урожаем с собственного огорода

Мила Йовович похвалилась урожаем с собственного огородаИзвестная киноактриса Мила Йовович не так давно решила завести свой домашний огород.

В своём Инстаграм, актриса поделилась снимком своего первого урожая. Удивленная Мила держит небольшой арбуз и огромный кабачок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Звезда рассказывает, что решила отдохнуть от мирской суеты, и когда наведала свой огород, была поражена тем как он преобразился. Помимо этого актрисе удалось собрать целый пакет цуккини, лука и огромное количество огурцов.

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В её саду очень много гусениц Томатного Рога, которых Мила не любит убивать, однако ей приходиться это делать. Всё дело в том, что вредная гусеница превращается после в очень красивую бабочку сфинкса.

Мила Йовович похвалилась урожаем с собственного огорода
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 Теги: Мила Йовович, урожай

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Сегодня, 19:50 » Автор: Татьяна Ларина
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