Раздел: Культура
Злата Огневич может стать участницей популярного проекта
Ведущий и ресторатор Николай Тищенко бросил певице вызов.
Продолжается #танціззіркамиchallenge - эстафета участников нового сезона легендарного обновленного проекта «Танці з зірками», премьера которого состоится 26 августа на телеканале «1+1», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andrade.
Сегодня вызов #танціззіркамиchallenge от Michelle Andrade принял телеведущий и ресторатор Николай Тищенко.
На своей странице в социальной сети Николай опубликовал забавное видео, в котором согласился стать участником проекта, а также бросил вызов певице Злате Огневич.
В новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона «Танців з зірками» выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.
По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер «Голосу.Діти» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма.
Читайте также: Дорофеева поделилась подробностями личной жизни
Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.
Продолжается #танціззіркамиchallenge - эстафета участников нового сезона легендарного обновленного проекта «Танці з зірками», премьера которого состоится 26 августа на телеканале «1+1», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andrade.
Сегодня вызов #танціззіркамиchallenge от Michelle Andrade принял телеведущий и ресторатор Николай Тищенко.
На своей странице в социальной сети Николай опубликовал забавное видео, в котором согласился стать участником проекта, а также бросил вызов певице Злате Огневич.
В новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона «Танців з зірками» выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.
По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер «Голосу.Діти» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма.
Читайте также: Дорофеева поделилась подробностями личной жизни
Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.
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