Участник группы "Руки Вверх!" рассказал о серьезной болезни

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Популярный российский певец Сергей Лазарев на данный момент является очень востребованным артистом. Его гастрольный график очень насыщен и певец постоянного в поездках. Артист уже неоднократно жаловался на сервис и условия, и сегодня он сделал то же самое. В этот раз популярного артиста возмутило состояние поезда, но котором он