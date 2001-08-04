Раздел: Культура
Участник группы "Руки Вверх!" рассказал о серьезной болезни
42-летний певец находится в больнице и уже с июля проходит курс лечения.
Группа «Руки Вверх!» вынуждена отменить ближайшие концерты и прервать гастрольный тур. Причиной этому стало состояние здоровья Сергея Жукова, который сейчас находится в больнице и готовится к операции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Какой диагноз поставили врачи, Сергей Жуков не говорит. Но чтобы успокоить поклонников, певец записал видеообращение и прокомментировал ситуацию. По его словам, это не одна из тех страшных болезней, о которых многие подумали.
«За последние несколько лет мы дали неимоверное количество концертов, это была большая, серьезная работа, и, конечно, мое здоровье немного пошатнулось. Поэтому этим летом я решил всерьез им заняться и полечить все болячки, которые скопились за эти долгие годы. В начале июля я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны не заживали, и мне пришлось обратиться к целому консилиуму врачей, которые начали решать эту проблему».
«Сразу хочу всех успокоить – это не одна из тех страшнейших болезней, про которые могли многие подумать. Я не прикован к постели, я абсолютно подвижен, жизнеспособен, но по настоянию врачей должен ежедневно проходить процедуры, находиться в больничных кабинетах и даже привязан к этому аппарату, который ношу с собой 24 часа в сутки. По настоянию врачей я вынужден прервать наш августовский тур и приношу извинения всем, кто не попадет на наш концерт».
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«В августе мне предстоит еще одна операция, и уже после нее я уверенно буду восстанавливаться и обязательно порадую вас новыми концертными турами», – добавил Сергей Жуков.
Группа «Руки Вверх!» вынуждена отменить ближайшие концерты и прервать гастрольный тур. Причиной этому стало состояние здоровья Сергея Жукова, который сейчас находится в больнице и готовится к операции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Какой диагноз поставили врачи, Сергей Жуков не говорит. Но чтобы успокоить поклонников, певец записал видеообращение и прокомментировал ситуацию. По его словам, это не одна из тех страшных болезней, о которых многие подумали.
«За последние несколько лет мы дали неимоверное количество концертов, это была большая, серьезная работа, и, конечно, мое здоровье немного пошатнулось. Поэтому этим летом я решил всерьез им заняться и полечить все болячки, которые скопились за эти долгие годы. В начале июля я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны не заживали, и мне пришлось обратиться к целому консилиуму врачей, которые начали решать эту проблему».
«Сразу хочу всех успокоить – это не одна из тех страшнейших болезней, про которые могли многие подумать. Я не прикован к постели, я абсолютно подвижен, жизнеспособен, но по настоянию врачей должен ежедневно проходить процедуры, находиться в больничных кабинетах и даже привязан к этому аппарату, который ношу с собой 24 часа в сутки. По настоянию врачей я вынужден прервать наш августовский тур и приношу извинения всем, кто не попадет на наш концерт».
Читайте также: Джонни Депп рассказал, как его избивала жена
«В августе мне предстоит еще одна операция, и уже после нее я уверенно буду восстанавливаться и обязательно порадую вас новыми концертными турами», – добавил Сергей Жуков.
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