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Раздел: Культура  
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Даша Астафьева резко сменила имидж

Даша Астафьева резко сменила имидж Певица показала фотографии с новой прической.

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева, которая недавно снялась в горячей фотосессии с роскошными длинными волосами, сменила прическу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Фото, где она позирует в обновленном образе, артистка опубликовала в своем Instagram.

Даша немного укоротила волосы, сделав каре, и обрезала челку. Поклонники пришли в восторг от нового образа Даши:

viktrols Даша,какая Вы красивая, каждый раз восхищаюсь,а этот образ особенно Вам к лицу
mashakuzenka Очень классная стрижка)
irina_bondar77 Вам очень идет эта прическа
savulichka89 Стрижка! Боже, как она прекрасна и к лицу!!!

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smurfik1105he Самый красивый образ!!!!
marzhanuakbaeva Вам челка идет
raisa_gorba4eva Вам очень красиво в таком образе

Даша Астафьева резко сменила имидж
Даша Астафьева резко сменила имидж
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 Теги: Даша Астафьева, прическа

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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