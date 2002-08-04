Даша Астафьева резко сменила имидж

Похожие новости по теме

Совершенно непредсказуемая и всегда яркая солистка группы «Nikita» Даша Астафьева в очередной раз шокировала многочисленных поклонников новым образом. В этот раз Даша удивила фанатов неожиданной прической. Еще совсем недавно у Астафьевой были очень короткие волосы, но недавно артистка отрастила себе длинные косы, точнее