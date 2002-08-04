Раздел: Культура
Даша Астафьева резко сменила имидж
Певица показала фотографии с новой прической.
Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева, которая недавно снялась в горячей фотосессии с роскошными длинными волосами, сменила прическу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фото, где она позирует в обновленном образе, артистка опубликовала в своем Instagram.
Даша немного укоротила волосы, сделав каре, и обрезала челку. Поклонники пришли в восторг от нового образа Даши:
viktrols Даша,какая Вы красивая, каждый раз восхищаюсь,а этот образ особенно Вам к лицу
mashakuzenka Очень классная стрижка)
irina_bondar77 Вам очень идет эта прическа
savulichka89 Стрижка! Боже, как она прекрасна и к лицу!!!
Читайте также: Джонни Депп рассказал, как его избивала жена
smurfik1105he Самый красивый образ!!!!
marzhanuakbaeva Вам челка идет
raisa_gorba4eva Вам очень красиво в таком образе
Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева, которая недавно снялась в горячей фотосессии с роскошными длинными волосами, сменила прическу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фото, где она позирует в обновленном образе, артистка опубликовала в своем Instagram.
Даша немного укоротила волосы, сделав каре, и обрезала челку. Поклонники пришли в восторг от нового образа Даши:
viktrols Даша,какая Вы красивая, каждый раз восхищаюсь,а этот образ особенно Вам к лицу
mashakuzenka Очень классная стрижка)
irina_bondar77 Вам очень идет эта прическа
savulichka89 Стрижка! Боже, как она прекрасна и к лицу!!!
Читайте также: Джонни Депп рассказал, как его избивала жена
smurfik1105he Самый красивый образ!!!!
marzhanuakbaeva Вам челка идет
raisa_gorba4eva Вам очень красиво в таком образе
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