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Раздел: Культура  
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Ева Лонгория отправилась на отдых после родов

Ева Лонгория отправилась на отдых после родов Актриса поделилась фотографией в купальнике.

Спустя месяц после рождения сына Сантьяго, Ева Лонгория отправилась в первое путешествие. Достоверно неизвестно, взяла ли с собой в поездку звездная мама новорожденного малыша, однако, отдых, кажется, удался, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Каждый день Ева делится с поклонниками новыми фотографиями, на которых показывает великолепные пейзажи, которые ее окружают или же свои новые роскошные формы.

Судя по тому, что Ева не публикует в Instagram фото в купальнике, былую стройность фигуры ей пока вернуть не удалось. Однако у нее есть кое-что другое, чем можно похвастаться — грудь, которая заметно увеличилась после появления на свет малыша.

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Именно это и сделала Лонгория, поделившись с поклонниками кадром, на котором она запечатлена по пояс. Отличный ракурс и прекрасная звездная мама!

Ева Лонгория отправилась на отдых после родов
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 Теги: Ева Лонгория, фото

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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