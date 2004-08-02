Раздел: Культура
Настя Каменских "загремела" в больницу
Популярная украинская исполнительница
Настя Каменских в своем микроблоге часто делится новостями со своей аудиторией, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В этот раз в Instagram Stories певица рассказала поклонникам о неприятной ситуации: девушка отравилась и попала в больницу. "Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к огромному сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет, пишет storinka.com.ua
И все равно, в конце концов я пришла в больницу и сделала себе капельницу", - рассказала она в коротком ролике.
Читайте также: Настя Каменских опять "загремела" в больницу
К слову, солистка группы "Фабрика" тоже попадала в больницу недавно, только немного по другой причине. Девушка решила попробовать диету - голодание в течение 36 часов, из-за чего самочувствие ее ухудшилось и она угодила в клинику.
Настя Каменских в своем микроблоге часто делится новостями со своей аудиторией, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В этот раз в Instagram Stories певица рассказала поклонникам о неприятной ситуации: девушка отравилась и попала в больницу. "Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к огромному сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет, пишет storinka.com.ua
И все равно, в конце концов я пришла в больницу и сделала себе капельницу", - рассказала она в коротком ролике.
Читайте также: Настя Каменских опять "загремела" в больницу
К слову, солистка группы "Фабрика" тоже попадала в больницу недавно, только немного по другой причине. Девушка решила попробовать диету - голодание в течение 36 часов, из-за чего самочувствие ее ухудшилось и она угодила в клинику.
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