» » Настя Каменских "загремела" в больницу
Раздел: Культура  
0

Настя Каменских "загремела" в больницу

Настя Каменских "загремела" в больницуПопулярная украинская исполнительница

Настя Каменских в своем микроблоге часто делится новостями со своей аудиторией, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

В этот раз в Instagram Stories певица рассказала поклонникам о неприятной ситуации: девушка отравилась и попала в больницу. "Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к огромному сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет, пишет storinka.com.ua

И все равно, в конце концов я пришла в больницу и сделала себе капельницу", - рассказала она в коротком ролике.

Читайте также: Настя Каменских опять "загремела" в больницу

К слову, солистка группы "Фабрика" тоже попадала в больницу недавно, только немного по другой причине. Девушка решила попробовать диету - голодание в течение 36 часов, из-за чего самочувствие ее ухудшилось и она угодила в клинику.

Настя Каменских "загремела" в больницу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Каменских, больница

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:39 » Автор: Татьяна Ларина
     314
     0

Похожие новости по теме

Настя Каменских рассказала о своем бизнесе в России Настя Каменских рассказала о своем бизнесе в России

Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно начала сольную карьеру, решила запустить собственный бизнес в России.

Настя Каменских опять Настя Каменских опять "загремела" в больницу

Настя Каменских сильно порезала руку и из-за этого снова попала в травмпункт.

Настя Каменских неожиданно попала в больницу на операцию Настя Каменских неожиданно попала в больницу на операцию

Настя заявила, что в своем следующем выпуске блога расскажет подробности операции.

Настя Каменских угодила в больницу из-за жесткого рабочего графика Настя Каменских угодила в больницу из-за жесткого рабочего графика

Настя Каменских дала интервью украинской ведущей Кате Осадчей, в котором рассказала о своих последних гастролях.

Настя Каменских изменилась до неузнаваемости Настя Каменских изменилась до неузнаваемости

Известная певица сумела привести себя "в форму".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх