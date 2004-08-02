Настя Каменских "загремела" в больницу

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Настя Каменских рассказала о своем бизнесе в России Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно начала сольную карьеру, решила запустить собственный бизнес в России.

Настя Каменских опять "загремела" в больницу Настя Каменских сильно порезала руку и из-за этого снова попала в травмпункт.

Настя Каменских неожиданно попала в больницу на операцию Настя заявила, что в своем следующем выпуске блога расскажет подробности операции.