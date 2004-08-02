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Раздел: Культура  
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Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая показали снимок с отдыха

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая показали снимок с отдыхаСемья телеведущих отдыхает возле моря

Телеведущий Юрий Горбунов и его супруга Екатерина Осадчая показали подписчикам, как проводят совместный отдых у моря. Соответствующие фото они опубликовали на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Жених и невеста", - подписал снимок Горбунов.

Позже Осадчая опубликовала индивидуальное фото, на котором похвасталась перед поклонниками шикарным платьем.

"С корабля на бал", - подчеркнула телеведущая.

Обратим внимание, что в комментариях к снимкам фанаты буквально "рассыпались" в комплиментах.

"Очень красивая пара. Катя и Юрий, вы очень классные", - сказал пользователь Олег Кожух.

"На вас так приятно смотреть. Вы очень крутые", - уточнила юзер Яна Шухевич.

"Катя, выглядите великолепно. Подскажите пожалуйста бренд платья", - сказала пользователь Ольга Хмара.

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"Что может быть прекраснее? Это любовь", - подытожила юзер Лена Панина.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая показали снимок с отдыха
Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая показали снимок с отдыха
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 Теги: Юрий Горбунов, Катя Осадчая

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Сегодня, 12:27 » Автор: Татьяна Ларина
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