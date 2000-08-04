Раздел: Культура
Ким Кардашьян показала снимок дочери и племянницы
На снимке младшая дочь светской львицы позирует со своей двоюродной сестрой
37-летняя телезвезда Ким Кардашьян часто радует поклонников своими фото в Instagram. Кроме селфи и снимков косметики из собственной коллекции, Ким публикует фото и видео с семьей и детьми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Недавно знаменитость показала подписчикам забавный снимок со своей шестимесячной дочерью Чикаго и племянницей Тру, которую Хлои Кардашьян родила в апреле этого года.
"Лучшие друзья на всю жизнь", – подписала фото Ким.
"Наши маленькие карапузы! Я не могу справиться со степенью их милоты! Чи учит Тру ползать на животе", – прокомментировала Хлои Кардашьян.
Читайте также: Ким Кардашьян показала милое фото своей дочери Чикаго
Ранее Хлои впервые рассказала о своем решении остаться с мужем-изменником. Она ответила своей поклоннице в Twitter о семейных отношениях с возлюбленным. Напомним, в апреле на последних неделях беременности Хлои выяснилось, что ее супруг несколько раз изменил ей с танцовщицей в ночном клубе.
37-летняя телезвезда Ким Кардашьян часто радует поклонников своими фото в Instagram. Кроме селфи и снимков косметики из собственной коллекции, Ким публикует фото и видео с семьей и детьми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Недавно знаменитость показала подписчикам забавный снимок со своей шестимесячной дочерью Чикаго и племянницей Тру, которую Хлои Кардашьян родила в апреле этого года.
"Лучшие друзья на всю жизнь", – подписала фото Ким.
"Наши маленькие карапузы! Я не могу справиться со степенью их милоты! Чи учит Тру ползать на животе", – прокомментировала Хлои Кардашьян.
Читайте также: Ким Кардашьян показала милое фото своей дочери Чикаго
Ранее Хлои впервые рассказала о своем решении остаться с мужем-изменником. Она ответила своей поклоннице в Twitter о семейных отношениях с возлюбленным. Напомним, в апреле на последних неделях беременности Хлои выяснилось, что ее супруг несколько раз изменил ей с танцовщицей в ночном клубе.
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