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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян показала снимок дочери и племянницы

Ким Кардашьян показала снимок дочери и племянницыНа снимке младшая дочь светской львицы позирует со своей двоюродной сестрой

37-летняя телезвезда Ким Кардашьян часто радует поклонников своими фото в Instagram. Кроме селфи и снимков косметики из собственной коллекции, Ким публикует фото и видео с семьей и детьми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Недавно знаменитость показала подписчикам забавный снимок со своей шестимесячной дочерью Чикаго и племянницей Тру, которую Хлои Кардашьян родила в апреле этого года.

"Лучшие друзья на всю жизнь", – подписала фото Ким.

"Наши маленькие карапузы! Я не могу справиться со степенью их милоты! Чи учит Тру ползать на животе", – прокомментировала Хлои Кардашьян.

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Ранее Хлои впервые рассказала о своем решении остаться с мужем-изменником. Она ответила своей поклоннице в Twitter о семейных отношениях с возлюбленным. Напомним, в апреле на последних неделях беременности Хлои выяснилось, что ее супруг несколько раз изменил ей с танцовщицей в ночном клубе.

Ким Кардашьян показала снимок дочери и племянницы
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 Теги: Ким Кардашьян, дочь

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Сегодня, 14:08 » Автор: Татьяна Ларина
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