» » Солистка "The Hardkiss" снялась для обложки модного глянца
Раздел: Культура  
0

Солистка "The Hardkiss" снялась для обложки модного глянца

Солистка "The Hardkiss" снялась для обложки модного глянцаЮлия Санина сообщила в своем Instagram, что появилась на обложке журнала "Woman".

Украинская солистка группы "The Hardkiss" украсила обложку популярного женского журнала "Woman". На снимке певица выглядит, как героиня комикса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Санина очень довольна результатом фотосессии. Ей к лицу красный цвет, который она использовала в одежде и макияже. В стиле рисунка фото певицы выглядит шикарно.

Читайте также: Анна Седокова снялась для обложки мужского глянца

Поклонники оценили обложку и оставили комментарии: "Вау, краса", "Получилось просто волшебно", "Юля, Вы красотка. Я понимаю что Вам это каждый день говорят по сто раз, но блин это правда", "Вы очень красивы на обложке этого журнала! Королева", "На Олю Фреймут похожа", "Очень красивая, как всегда", "Очень оригинально и стильно получилось".

Солистка "The Hardkiss" снялась для обложки модного глянца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:34 » Автор: Татьяна Ларина
     351
     0

Похожие новости по теме

Анна Седокова снялась для обложки мужского глянца Анна Седокова снялась для обложки мужского глянца

Певица позировала для Антонио Бандераса.

Экс-Виа Гра появилась на обложке модного глянца Экс-Виа Гра появилась на обложке модного глянца

По словам Седоковой, фотосессия прошла в городе Баку.

Тоня Матвиенко снялась для обложки журнала Тоня Матвиенко снялась для обложки журнала

Фото Тони Матвиенко украсило обложку известного журнала.

Бывшая участница «Холостяка» украсила обложку журнала Бывшая участница «Холостяка» украсила обложку журнала

Роза Аль-Намри появилась на обложке майского выпуска украинского глянца.

Седокова в элегантном платье украсила обложку популярного глянца Седокова в элегантном платье украсила обложку популярного глянца

Певица стала главной героиней весеннего выпуска издания Fashion People.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх