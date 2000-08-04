Раздел: Культура
Солистка "The Hardkiss" снялась для обложки модного глянца
Юлия Санина сообщила в своем Instagram, что появилась на обложке журнала "Woman".
Украинская солистка группы "The Hardkiss" украсила обложку популярного женского журнала "Woman". На снимке певица выглядит, как героиня комикса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Санина очень довольна результатом фотосессии. Ей к лицу красный цвет, который она использовала в одежде и макияже. В стиле рисунка фото певицы выглядит шикарно.
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Поклонники оценили обложку и оставили комментарии: "Вау, краса", "Получилось просто волшебно", "Юля, Вы красотка. Я понимаю что Вам это каждый день говорят по сто раз, но блин это правда", "Вы очень красивы на обложке этого журнала! Королева", "На Олю Фреймут похожа", "Очень красивая, как всегда", "Очень оригинально и стильно получилось".
Украинская солистка группы "The Hardkiss" украсила обложку популярного женского журнала "Woman". На снимке певица выглядит, как героиня комикса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Санина очень довольна результатом фотосессии. Ей к лицу красный цвет, который она использовала в одежде и макияже. В стиле рисунка фото певицы выглядит шикарно.
Читайте также: Анна Седокова снялась для обложки мужского глянца
Поклонники оценили обложку и оставили комментарии: "Вау, краса", "Получилось просто волшебно", "Юля, Вы красотка. Я понимаю что Вам это каждый день говорят по сто раз, но блин это правда", "Вы очень красивы на обложке этого журнала! Королева", "На Олю Фреймут похожа", "Очень красивая, как всегда", "Очень оригинально и стильно получилось".
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