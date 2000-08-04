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Раздел: Культура  
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Кэти Топурия похвасталась соблазнительными формами

Кэти Топурия похвасталась соблазнительными формамиПевица показала фигуру в оранжевом купальнике

Певица похвасталась соблазнительными формами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Кэти Топурия поделилась с подписчиками новой фотографией. Снимок был сделан у бассейна.

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Позировала солистка группы «А-студио» в слитном купальнике оранжевого оттенка, пишет storinka.com.ua. Купальный костюм подчеркнул стройную фигуру исполнительницы. Поскольку комментарии к фото Кэти закрыла, подписчикам осталось выражать свое восхищение лишь посредством лайков.

Кэти Топурия похвасталась соблазнительными формами
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 Теги: Кэти Топурия, фигура

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Сегодня, 17:04 » Автор: Татьяна Ларина
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