Раздел: Культура
Кэти Топурия похвасталась соблазнительными формами
Певица показала фигуру в оранжевом купальнике
Певица похвасталась соблазнительными формами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Кэти Топурия поделилась с подписчиками новой фотографией. Снимок был сделан у бассейна.
Читайте также: Шакира похвасталась соблазнительными формами
Позировала солистка группы «А-студио» в слитном купальнике оранжевого оттенка, пишет storinka.com.ua. Купальный костюм подчеркнул стройную фигуру исполнительницы. Поскольку комментарии к фото Кэти закрыла, подписчикам осталось выражать свое восхищение лишь посредством лайков.
Певица похвасталась соблазнительными формами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Кэти Топурия поделилась с подписчиками новой фотографией. Снимок был сделан у бассейна.
Читайте также: Шакира похвасталась соблазнительными формами
Позировала солистка группы «А-студио» в слитном купальнике оранжевого оттенка, пишет storinka.com.ua. Купальный костюм подчеркнул стройную фигуру исполнительницы. Поскольку комментарии к фото Кэти закрыла, подписчикам осталось выражать свое восхищение лишь посредством лайков.
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