Раздел: Культура
Мария Ефросинина празднует День ангела
Как Мария Ефросинина отмечает именины
Знаменитая телеведущая Мария Ефросинина рассказала поклонникам своего микроблога, что получив поздравление с именинами она погрузилась в ностальгические воспоминания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Теледива пояснила: «Я знала, что 4 августа – Марии Магдалины, меня моя бабуля Маша Ефросинина старшая всегда поздравляла».
Но движимая любопытством звезда решила выяснить, как часто Марии отмечают свои именины, и выяснила интересный факт: «Но сегодня решила заглянуть в церковный календарь и проверить! Оказывается, именины Марии отмечаются 41 раз (!!!) в году».
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Она искренне поздравила всех Марий с Днем ангела.
Знаменитая телеведущая Мария Ефросинина рассказала поклонникам своего микроблога, что получив поздравление с именинами она погрузилась в ностальгические воспоминания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Теледива пояснила: «Я знала, что 4 августа – Марии Магдалины, меня моя бабуля Маша Ефросинина старшая всегда поздравляла».
Но движимая любопытством звезда решила выяснить, как часто Марии отмечают свои именины, и выяснила интересный факт: «Но сегодня решила заглянуть в церковный календарь и проверить! Оказывается, именины Марии отмечаются 41 раз (!!!) в году».
Читайте также: Маша Ефросинина обновила имидж
Она искренне поздравила всех Марий с Днем ангела.
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