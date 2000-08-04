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Мария Ефросинина празднует День ангела

Мария Ефросинина празднует День ангелаКак Мария Ефросинина отмечает именины

Знаменитая телеведущая Мария Ефросинина рассказала поклонникам своего микроблога, что получив поздравление с именинами она погрузилась в ностальгические воспоминания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Теледива пояснила: «Я знала, что 4 августа – Марии Магдалины, меня моя бабуля Маша Ефросинина старшая всегда поздравляла».

Но движимая любопытством звезда решила выяснить, как часто Марии отмечают свои именины, и выяснила интересный факт: «Но сегодня решила заглянуть в церковный календарь и проверить! Оказывается, именины Марии отмечаются 41 раз (!!!) в году».

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Она искренне поздравила всех Марий с Днем ангела.

Мария Ефросинина празднует День ангела
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 Теги: Маша Ефросинина

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Сегодня, 17:57 » Автор: Татьяна Ларина
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