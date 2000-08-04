» » Кайли Дженнер нашла еще один способ зарабатывать
Раздел: Культура  
0

Кайли Дженнер нашла еще один способ зарабатывать

Кайли Дженнер нашла еще один способ зарабатыватьКайли Дженнер вошла в рейтинг издания Forbes с доходом в 166,5 миллиона долларов.

Светская львица и владелица бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер представила собственный фильтр в социальной сети Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Кайли Дженнер рассказала поклонникам о новом фильтре и продемонстрировала его в Instagram-сториз на своей странице.

Так, с новым фильтром в Instagram можно "примерить" семь оттенков косметики Кайли Дженнер. Также, по словам звезды, он растушевывает лицо и делает ресницы более насыщенными.

Читайте также: Кайли Дженнер вернулась к натуральной красоте

Напомним, накануне Кайли Дженнер вошла в рейтинг издания Forbes с доходом в 166,5 миллиона долларов. Состояние 20-летней Кайли Дженнер оценивается в 900 миллионов долларов, которые она заработала благодаря линии косметики Kylie Cosmetics.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кайли Дженнер, деньги

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
     145
     0

Похожие новости по теме

Кайли Дженнер создала собственный фильтр для лица в Instagram Кайли Дженнер создала собственный фильтр для лица в Instagram

«Отфотошопит» лицо в лучших традициях Кардашьян.

Кайли Дженнер украсила обложку Forbes Кайли Дженнер украсила обложку Forbes

Девушка заработала 900 миллионов долларов.

Кайли Дженнер вернулась к натуральной красоте Кайли Дженнер вернулась к натуральной красоте

Кайли Дженнер вернула натуральную красоту.

Кайли Дженнер взбудоражила откровенной фотосессией Кайли Дженнер взбудоражила откровенной фотосессией

19-летняя звезда реалити расширяет границы своего бизнеса.

Кайли Дженнер попалась на плагиате Кайли Дженнер попалась на плагиате

Девушка использовала чужую идею.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх