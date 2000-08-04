Раздел: Культура
Кайли Дженнер нашла еще один способ зарабатывать
Кайли Дженнер вошла в рейтинг издания Forbes с доходом в 166,5 миллиона долларов.
Светская львица и владелица бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер представила собственный фильтр в социальной сети Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Кайли Дженнер рассказала поклонникам о новом фильтре и продемонстрировала его в Instagram-сториз на своей странице.
Так, с новым фильтром в Instagram можно "примерить" семь оттенков косметики Кайли Дженнер. Также, по словам звезды, он растушевывает лицо и делает ресницы более насыщенными.
Читайте также: Кайли Дженнер вернулась к натуральной красоте
Напомним, накануне Кайли Дженнер вошла в рейтинг издания Forbes с доходом в 166,5 миллиона долларов. Состояние 20-летней Кайли Дженнер оценивается в 900 миллионов долларов, которые она заработала благодаря линии косметики Kylie Cosmetics.
Светская львица и владелица бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер представила собственный фильтр в социальной сети Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Кайли Дженнер рассказала поклонникам о новом фильтре и продемонстрировала его в Instagram-сториз на своей странице.
Так, с новым фильтром в Instagram можно "примерить" семь оттенков косметики Кайли Дженнер. Также, по словам звезды, он растушевывает лицо и делает ресницы более насыщенными.
Читайте также: Кайли Дженнер вернулась к натуральной красоте
Напомним, накануне Кайли Дженнер вошла в рейтинг издания Forbes с доходом в 166,5 миллиона долларов. Состояние 20-летней Кайли Дженнер оценивается в 900 миллионов долларов, которые она заработала благодаря линии косметики Kylie Cosmetics.
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