Раздел: Культура
Иванка Трамп показала стильный летний образ
Иванка Трамп сделала макияж с акцентом на глаза.
Дочь Президента США Иванка Трамп в очередной раз потрясла стильным появлением на телеэкранах. В эфире "Axios" она объяснила политику правительства отца и ответила на вопросы журналиста.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После появления в популярном телешоу "Squawk Box" с Джо Керненом Иванка Трамп решила продемонстрировать свою политическую осведомленность на телевидении. Дочь Президента США не только показала свою эрудированность, но и стиль.
Для записи "Axios" политик надела белый костюм из брюк и блузки. Светлый образ она дополнила голубым пиджаком с поясом на талии. Туфли-лодочки на каблуках завершили стильный look Иванки Трамп.
Читайте также: Иванка Трамп восхитила своими нарядами на инаугурационном балу
Политик сделала макияж с акцентом на глаза и подвела губы светло-розовой помадой. Идеальная укладка волос и стильные аксессуары дополнили образ Иванки Трамп.
Дочь Президента США Иванка Трамп в очередной раз потрясла стильным появлением на телеэкранах. В эфире "Axios" она объяснила политику правительства отца и ответила на вопросы журналиста.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После появления в популярном телешоу "Squawk Box" с Джо Керненом Иванка Трамп решила продемонстрировать свою политическую осведомленность на телевидении. Дочь Президента США не только показала свою эрудированность, но и стиль.
Для записи "Axios" политик надела белый костюм из брюк и блузки. Светлый образ она дополнила голубым пиджаком с поясом на талии. Туфли-лодочки на каблуках завершили стильный look Иванки Трамп.
Читайте также: Иванка Трамп восхитила своими нарядами на инаугурационном балу
Политик сделала макияж с акцентом на глаза и подвела губы светло-розовой помадой. Идеальная укладка волос и стильные аксессуары дополнили образ Иванки Трамп.
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