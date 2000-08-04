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Раздел: Культура  
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Иванка Трамп показала стильный летний образ

Иванка Трамп показала стильный летний образИванка Трамп сделала макияж с акцентом на глаза.

Дочь Президента США Иванка Трамп в очередной раз потрясла стильным появлением на телеэкранах. В эфире "Axios" она объяснила политику правительства отца и ответила на вопросы журналиста.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

После появления в популярном телешоу "Squawk Box" с Джо Керненом Иванка Трамп решила продемонстрировать свою политическую осведомленность на телевидении. Дочь Президента США не только показала свою эрудированность, но и стиль.

Для записи "Axios" политик надела белый костюм из брюк и блузки. Светлый образ она дополнила голубым пиджаком с поясом на талии. Туфли-лодочки на каблуках завершили стильный look Иванки Трамп.

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Политик сделала макияж с акцентом на глаза и подвела губы светло-розовой помадой. Идеальная укладка волос и стильные аксессуары дополнили образ Иванки Трамп.



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 Теги: Иванка Трамп, летний образ

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Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
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