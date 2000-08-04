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Раздел: Культура  
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Ольга Сумская продемонстрировала новую прическу

Ольга Сумская продемонстрировала новую прическуАртистка позирует в стильном ярком наряде.

Знаменитая актриса театра и кино Ольга Сумская удивила читателей своего микроблога эффектным фотоснимком, демонстрирующим ее обновленную прическу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

В кадре артистка позирует в стильном ярком наряде желтого цвета и с колорированными и явно постриженными волосами. Ранее Сумская пояснила, что готовится к новой роли и в связи с этим ее переполняют эмоции.

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В комментариях к посту, поклонники засыпали звезду восхищенными комплиментами, а некоторые даже посетовали на то, что с более длинными волосами кинодива выглядела привлекательнее.

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 Теги: Ольга Сумская, причёска

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Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
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