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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко показала беременный живот

Регина Тодоренко показала беременный животРегина Тодоренко опубликовала новое фото.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая накануне обручилась с российским певцом Владом Топаловым, продолжает подогревать слухи о своей первой беременности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, Регина Тодоренко опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, на котором звездная пара целуется во французском городе Сен-Тропе.

На этот раз девушка повернулась на камеру так, чтобы можно было увидеть ее округлившийся живот. Теперь у поклонников нет сомнений в беременности певицы.

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Однако Регина Тодоренко и Влад Топалов до сих пор официально не афишируют о пополнении в семье.

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 Теги: Регина Тодоренко, живот

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Сегодня, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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