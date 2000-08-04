Раздел: Культура
Леонардо ДиКаприо отдыхает на яхте со своей девушкой
Пара путешествует по Лазурному берегу.
Похоже, отношения Леонардо ДиКаприо и его девушки Камиллы Морроне и не думают заканчиваться – на днях 43-летний актер был замечен со своей 21-летней пассией и ее мамой на яхте на южном побережье Франции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Пару подловили фотографы на борту за завтраком, и выглядели они при этом вполне счастливыми. Как минимум, Камилла.
Стоит отметить, что Лео не только порадовал свою девушку завтраком и отдыхом на яхте, но и подарил ей позже колье, которое она сразу же примерила. Удивительно, как проворны порой бывают папарацци, особенно когда дело доходит до подобных моментов на частной яхте.
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Сейчас пара путешествует по Лазурному берегу, наслаждаясь отдыхом, а Камилла не стесняется делиться фотографиями с судна, на котором отдыхает вместе со своим звездным бойфрендом, еще и в соцсетях.
Похоже, отношения Леонардо ДиКаприо и его девушки Камиллы Морроне и не думают заканчиваться – на днях 43-летний актер был замечен со своей 21-летней пассией и ее мамой на яхте на южном побережье Франции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Пару подловили фотографы на борту за завтраком, и выглядели они при этом вполне счастливыми. Как минимум, Камилла.
Стоит отметить, что Лео не только порадовал свою девушку завтраком и отдыхом на яхте, но и подарил ей позже колье, которое она сразу же примерила. Удивительно, как проворны порой бывают папарацци, особенно когда дело доходит до подобных моментов на частной яхте.
Читайте также: Леонардо ДиКаприо приписывают роман с 19-летней моделью
Сейчас пара путешествует по Лазурному берегу, наслаждаясь отдыхом, а Камилла не стесняется делиться фотографиями с судна, на котором отдыхает вместе со своим звездным бойфрендом, еще и в соцсетях.
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