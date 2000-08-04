Леонардо ДиКаприо отдыхает на яхте со своей девушкой

Пара путешествует по Лазурному берегу.



Похоже, отношения Леонардо ДиКаприо и его девушки Камиллы Морроне и не думают заканчиваться – на днях 43-летний актер был замечен со своей 21-летней пассией и ее мамой на яхте на южном побережье Франции.



Об этом пишет



Пару подловили фотографы на борту за завтраком, и выглядели они при этом вполне счастливыми. Как минимум, Камилла.





Стоит отметить, что Лео не только порадовал свою девушку завтраком и отдыхом на яхте, но и подарил ей позже колье, которое она сразу же примерила. Удивительно, как проворны порой бывают папарацци, особенно когда дело доходит до подобных моментов на частной яхте.



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Сейчас пара путешествует по Лазурному берегу, наслаждаясь отдыхом, а Камилла не стесняется делиться фотографиями с судна, на котором отдыхает вместе со своим звездным бойфрендом, еще и в соцсетях.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Похоже, отношения Леонардо ДиКаприо и его девушки Камиллы Морроне и не думают заканчиваться – на днях 43-летний актер был замечен со своей 21-летней пассией и ее мамой на яхте на южном побережье Франции.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info Пару подловили фотографы на борту за завтраком, и выглядели они при этом вполне счастливыми. Как минимум, Камилла.Стоит отметить, что Лео не только порадовал свою девушку завтраком и отдыхом на яхте, но и подарил ей позже колье, которое она сразу же примерила. Удивительно, как проворны порой бывают папарацци, особенно когда дело доходит до подобных моментов на частной яхте.Сейчас пара путешествует по Лазурному берегу, наслаждаясь отдыхом, а Камилла не стесняется делиться фотографиями с судна, на котором отдыхает вместе со своим звездным бойфрендом, еще и в соцсетях.