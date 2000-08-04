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Раздел: Культура  
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Леонардо ДиКаприо отдыхает на яхте со своей девушкой

Леонардо ДиКаприо отдыхает на яхте со своей девушкойПара путешествует по Лазурному берегу.

Похоже, отношения Леонардо ДиКаприо и его девушки Камиллы Морроне и не думают заканчиваться – на днях 43-летний актер был замечен со своей 21-летней пассией и ее мамой на яхте на южном побережье Франции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Пару подловили фотографы на борту за завтраком, и выглядели они при этом вполне счастливыми. Как минимум, Камилла.


Стоит отметить, что Лео не только порадовал свою девушку завтраком и отдыхом на яхте, но и подарил ей позже колье, которое она сразу же примерила. Удивительно, как проворны порой бывают папарацци, особенно когда дело доходит до подобных моментов на частной яхте.

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Сейчас пара путешествует по Лазурному берегу, наслаждаясь отдыхом, а Камилла не стесняется делиться фотографиями с судна, на котором отдыхает вместе со своим звездным бойфрендом, еще и в соцсетях.

Леонардо ДиКаприо отдыхает на яхте со своей девушкой
Леонардо ДиКаприо отдыхает на яхте со своей девушкой
Леонардо ДиКаприо отдыхает на яхте со своей девушкой
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Вчера, 23:56 » Автор: Едгар Букмирза
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