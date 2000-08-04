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Раздел: Культура  
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Настя Каменских рассказала о реакции Потапа на творческий "развод"

Настя Каменских рассказала о реакции Потапа на творческий "развод" По словам певицы, Потап поддержал ее решение.

Знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая недавно откровенно высказалась о своей патриотической позиции, рассказала, какую роль в создании ее сольного проекта NK сыграл Потап, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Она поделилась мыслями о том, как из «девчонки-пацанки» в дуэте «Потап и Настя» перевоплотилась в светскую диву.

«Мы поставили дуэт на паузу, так как захотели попробовать что-то новое и воплотить в жизнь идеи и проекты, на которые ранее не хватало времени. Я сфокусирована сейчас на своем сольном проекте NK. У Потапа появилась возможность уделить больше времени группе MOZGI. Мой новый образ полностью отображает ту Настю, какой она есть сегодня», — призналась артистка.

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Также Настя сообщила, как Потап повлиял на ее выбор двигаться в сольном направлении.

«Само собой, поддержал. Но в целом мы два самостоятельных артиста, которые продолжают поддерживать отличные отношения, при этом каждый выбрал развитие в своем проекте», — отметила Каменских.

Каменских добавила, что не работает с MOZGI Ent. — продюсерским центром, который принадлежит Потапу и его бывшей жене, Ирине Горовой.

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«Я занимаюсь своим проектом с моей командой #nkteam», — констатировала артистка.
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 Теги: Настя Каменских, Потап

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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