Раздел: Культура
Настя Каменских рассказала о реакции Потапа на творческий "развод"
По словам певицы, Потап поддержал ее решение.
Знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая недавно откровенно высказалась о своей патриотической позиции, рассказала, какую роль в создании ее сольного проекта NK сыграл Потап, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Она поделилась мыслями о том, как из «девчонки-пацанки» в дуэте «Потап и Настя» перевоплотилась в светскую диву.
«Мы поставили дуэт на паузу, так как захотели попробовать что-то новое и воплотить в жизнь идеи и проекты, на которые ранее не хватало времени. Я сфокусирована сейчас на своем сольном проекте NK. У Потапа появилась возможность уделить больше времени группе MOZGI. Мой новый образ полностью отображает ту Настю, какой она есть сегодня», — призналась артистка.
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Также Настя сообщила, как Потап повлиял на ее выбор двигаться в сольном направлении.
«Само собой, поддержал. Но в целом мы два самостоятельных артиста, которые продолжают поддерживать отличные отношения, при этом каждый выбрал развитие в своем проекте», — отметила Каменских.
Каменских добавила, что не работает с MOZGI Ent. — продюсерским центром, который принадлежит Потапу и его бывшей жене, Ирине Горовой.
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«Я занимаюсь своим проектом с моей командой #nkteam», — констатировала артистка.
Знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая недавно откровенно высказалась о своей патриотической позиции, рассказала, какую роль в создании ее сольного проекта NK сыграл Потап, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Она поделилась мыслями о том, как из «девчонки-пацанки» в дуэте «Потап и Настя» перевоплотилась в светскую диву.
«Мы поставили дуэт на паузу, так как захотели попробовать что-то новое и воплотить в жизнь идеи и проекты, на которые ранее не хватало времени. Я сфокусирована сейчас на своем сольном проекте NK. У Потапа появилась возможность уделить больше времени группе MOZGI. Мой новый образ полностью отображает ту Настю, какой она есть сегодня», — призналась артистка.
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Также Настя сообщила, как Потап повлиял на ее выбор двигаться в сольном направлении.
«Само собой, поддержал. Но в целом мы два самостоятельных артиста, которые продолжают поддерживать отличные отношения, при этом каждый выбрал развитие в своем проекте», — отметила Каменских.
Каменских добавила, что не работает с MOZGI Ent. — продюсерским центром, который принадлежит Потапу и его бывшей жене, Ирине Горовой.
Читайте также: Даша Астафьева резко сменила имидж
«Я занимаюсь своим проектом с моей командой #nkteam», — констатировала артистка.
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