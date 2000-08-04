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Раздел: Культура  
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Мадонна снялась для обложки Vogue в украинской одежде

Мадонна снялась для обложки Vogue в украинской одежде Эксклюзивную одежду создал дизайнер Руслан Багинский.

Легендарная американская певица Мадонна снялась для обложки известного глянца Vogue, выбрав для съемки одежду от украинского бренда «Ruslan Baginskiy», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Артистка в пикантном образе украсит страницы итальянской версии издания. Фото обложки и снимки фотосета разместили в Instagram-аккаунте журнала.

Так как украинский дизайнер делал этот аксессуар эксклюзивно, под заказ, Мадонна выразила желание, чтобы на головном уборе была вышита название нового сингла «Beautiful Game».

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Отметим, что певица предстала в таком виде специально для съемки в итальянском глянце по случаю своего будущего 60-летие.

Мадонна снялась для обложки Vogue в украинской одежде
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 Теги: Мадонна, Руслан Багинский

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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