Раздел: Культура
Бракоразводный адвокат отказался сотрудничать с Джоли
Причиной называют поведение актрисы.
Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли продолжается уже третий год, а все потому, что знаменитые родители не могут прийти к общему согласию из-за вопроса опеки над шестью детьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
А теперь, похоже, проблемы умножились - адвокат Энджи, Лаура Вассер, отказывается работать с актрисой.
Лаура - известный в Голливуде адвокат, специализирующийся на звездных разводах. Именно она помогла освободиться от брачных уз Джонни Деппу, Бритни Спирс и многим другим именитым клиентам.
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Инсайдеры сообщают, что в последнее время между актрисой и ее юристом царят напряженные отношения: якобы, Вассер считает Джоли слишком «ядовитой» в своих поступках.
Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли продолжается уже третий год, а все потому, что знаменитые родители не могут прийти к общему согласию из-за вопроса опеки над шестью детьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
А теперь, похоже, проблемы умножились - адвокат Энджи, Лаура Вассер, отказывается работать с актрисой.
Лаура - известный в Голливуде адвокат, специализирующийся на звездных разводах. Именно она помогла освободиться от брачных уз Джонни Деппу, Бритни Спирс и многим другим именитым клиентам.
Читайте также: Мадонна снялась для обложки Vogue в украинской одежде
Инсайдеры сообщают, что в последнее время между актрисой и ее юристом царят напряженные отношения: якобы, Вассер считает Джоли слишком «ядовитой» в своих поступках.
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