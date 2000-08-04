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Раздел: Культура  
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В СМИ заговорили о беременности Майли Сайрус

В СМИ заговорили о беременности Майли Сайрус Информацию также подтвердил источник из окружения знаменитости.

Грубая и скандальная Майли Сайрус похоже взялась за голову. Теперь на нее приятно смотреть: она похожа на девушку и ведет себя соответственно. А все благодаря отношениям с Лиамом Хемсвортом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

По информации журнала Life & Style, Майли Сайрус ждет первенца. Свою версию издания подтверждает следующими фактами. Во-первых, Майли удалила все публикации в Instagram, чтобы как можно дольше скрывать интересное положение.

А ведь у певицы 76 миллионов подписчиков! Во-вторых, журналистам издания удалось связаться с источником из окружения Майли.

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«Они сейчас очень близки. Именно поэтому Майли снизила активность в соцсетях. Лиам давно хотел создать с ней семью. Наконец-то!», - сказал инсайдер.
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 Теги: Майли Сайрус, беременность

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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