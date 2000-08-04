Раздел: Культура
Известная украинская певица порадовала фанатов пикантным снимком
Украинская певица снялась в летней фотосессии у бассейна.
45-летняя известная украинская певица Руслана Лыжичко похвасталась отличной физической форме.
Руслана опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Украинская певица снялась в летней фотосессии у бассейна.
Певица позирует в купальнике синих тонов.
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"Не пропустите лето! Оно прекрасно", - прокомментировала фотографию Руслана.
45-летняя известная украинская певица Руслана Лыжичко похвасталась отличной физической форме.
Руслана опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Украинская певица снялась в летней фотосессии у бассейна.
Певица позирует в купальнике синих тонов.
Читайте также: Украинская поп-звезда поразила сногсшибательным внешним видом
"Не пропустите лето! Оно прекрасно", - прокомментировала фотографию Руслана.
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