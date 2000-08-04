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Раздел: Культура  
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Известная украинская певица порадовала фанатов пикантным снимком

Известная украинская певица порадовала фанатов пикантным снимкомУкраинская певица снялась в летней фотосессии у бассейна.

45-летняя известная украинская певица Руслана Лыжичко похвасталась отличной физической форме.

Руслана опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Украинская певица снялась в летней фотосессии у бассейна.

Певица позирует в купальнике синих тонов.

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"Не пропустите лето! Оно прекрасно", - прокомментировала фотографию Руслана.

Известная украинская певица порадовала фанатов пикантным снимком
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 Теги: Руслана Лыжичко, в купальнике

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Сегодня, 10:18 » Автор: Ирина Шевченко
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