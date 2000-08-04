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Раздел: Культура  
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52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосете

52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосетеМодель показала главные тренды осени 2018 года.

Супермодель Синди Кроуфорд снялась в новой фотосессии для сентябрьского номера журнала о моде и светской жизни Tatler.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

На страницах свежего номера издания 52-летняя легенда фешн-индустрии появилась в стильных осенних образах, продемонстрировав ключевые тренды нового сезона. В частности, Кроуфорд позировала в лаконичном черном пальто и классической белой рубашке от Chanel, велюровом платье от Oscar De La Renta, а также в брючном костюме от Giorgio Armani.

В издании отметили, что образы супермодели были дополнены шляпками и вуалями, подчеркивающими «аристократичную элегантность» восьмидесятых.

Съемки нового фотосета проходили в лос-анджелесском особняке Кроуфорд под руководством известного фотографа Ю Цая.

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«Культовая супермодель Синди Кроуфорд – главная звезда нашего сентябрьского номера. Вдохновленная восьмидесятыми, эта фотосессия включает кадры с Синди в черном, вуали и шляпах от Chanel, Oscar de la Renta и Armani», - сообщают в Tatler.

52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосете
52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосете
52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосете
52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосете
52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосете
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 Теги: Синди Кроуфорд, модный образ

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Сегодня, 11:39 » Автор: Ирина Шевченко
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