Раздел: Культура
52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосете
Модель показала главные тренды осени 2018 года.
Супермодель Синди Кроуфорд снялась в новой фотосессии для сентябрьского номера журнала о моде и светской жизни Tatler.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
На страницах свежего номера издания 52-летняя легенда фешн-индустрии появилась в стильных осенних образах, продемонстрировав ключевые тренды нового сезона. В частности, Кроуфорд позировала в лаконичном черном пальто и классической белой рубашке от Chanel, велюровом платье от Oscar De La Renta, а также в брючном костюме от Giorgio Armani.
В издании отметили, что образы супермодели были дополнены шляпками и вуалями, подчеркивающими «аристократичную элегантность» восьмидесятых.
Съемки нового фотосета проходили в лос-анджелесском особняке Кроуфорд под руководством известного фотографа Ю Цая.
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«Культовая супермодель Синди Кроуфорд – главная звезда нашего сентябрьского номера. Вдохновленная восьмидесятыми, эта фотосессия включает кадры с Синди в черном, вуали и шляпах от Chanel, Oscar de la Renta и Armani», - сообщают в Tatler.
Супермодель Синди Кроуфорд снялась в новой фотосессии для сентябрьского номера журнала о моде и светской жизни Tatler.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
На страницах свежего номера издания 52-летняя легенда фешн-индустрии появилась в стильных осенних образах, продемонстрировав ключевые тренды нового сезона. В частности, Кроуфорд позировала в лаконичном черном пальто и классической белой рубашке от Chanel, велюровом платье от Oscar De La Renta, а также в брючном костюме от Giorgio Armani.
В издании отметили, что образы супермодели были дополнены шляпками и вуалями, подчеркивающими «аристократичную элегантность» восьмидесятых.
Съемки нового фотосета проходили в лос-анджелесском особняке Кроуфорд под руководством известного фотографа Ю Цая.
Читайте также: Популярная украинская ведущая "засветила" округлившийся живот
«Культовая супермодель Синди Кроуфорд – главная звезда нашего сентябрьского номера. Вдохновленная восьмидесятыми, эта фотосессия включает кадры с Синди в черном, вуали и шляпах от Chanel, Oscar de la Renta и Armani», - сообщают в Tatler.
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