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Раздел: Культура  
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Известная украинская ведущая похвасталась стройными ногами

Известная украинская ведущая похвасталась стройными ногамиЗнаменитость поделилась новым снимком с отдыха.

Катя Осадчая опубликовала в своем микроблоге новое фото из Турции. Звезда написала, что надела первое, что попалось ей под руку.

Это оказались шорты ее мужа Юрия Горбунова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Шорты в цветочный принт Катя дополнила голубым лифом от бикини.

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Теледива отметила, что в шортах мужа ей было весьма комфортно.

Известная украинская ведущая похвасталась стройными ногами
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 Теги: Катя Осадчая, отдых

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Сегодня, 13:11 » Автор: Ирина Шевченко
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