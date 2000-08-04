Раздел: Культура
Известная украинская ведущая похвасталась стройными ногами
Знаменитость поделилась новым снимком с отдыха.
Катя Осадчая опубликовала в своем микроблоге новое фото из Турции. Звезда написала, что надела первое, что попалось ей под руку.
Это оказались шорты ее мужа Юрия Горбунова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Шорты в цветочный принт Катя дополнила голубым лифом от бикини.
Читайте также: 52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосете
Теледива отметила, что в шортах мужа ей было весьма комфортно.
Катя Осадчая опубликовала в своем микроблоге новое фото из Турции. Звезда написала, что надела первое, что попалось ей под руку.
Это оказались шорты ее мужа Юрия Горбунова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Шорты в цветочный принт Катя дополнила голубым лифом от бикини.
Читайте также: 52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосете
Теледива отметила, что в шортах мужа ей было весьма комфортно.
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