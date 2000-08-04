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Раздел: Культура  
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Украинская поп-звезда "засветила" грудь в откровенном купальнике

Украинская поп-звезда "засветила" грудь в откровенном купальникеНадежда Мейхер похвасталась шикарным загаром.

Надежда Мейхер очень часто радует поклонников новыми снимками и сегодня не исключение.

Артистка выложила новый снимок в своем аккаунте в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.

Надя похвасталась шикарным загаром в черном купальнике. На фото звезда выглядит немного грустной, ведь, как она сообщила, отпуск подходит к концу.

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Селфи набрало много отметок "нравится" и положительных комментариев. Поклонники отметили, что Надежде очень идет быть в кепке и без макияжа.

Украинская поп-звезда "засветила" грудь в откровенном купальнике
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 Теги: Надежда Мейхер, отдых

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Сегодня, 14:41 » Автор: Ирина Шевченко
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