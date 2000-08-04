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Раздел: Культура  
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Знаменитая украинская актриса похвасталась пышными формами в бикини

Знаменитая украинская актриса похвасталась пышными формами в бикини51-летняя звезда выглядит потрясающе.

Украинская актриса отправилась на отдых в солнечную Одессу. Вместе с Ольгой был и ее муж Виталий Борисюк.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.

Сумская решила поделится своей радостью от состоявшегося отпуска и опубликовала восхитительный снимок в своем мини-блоге в сети Инстаграм.

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Снимок очень понравился фанатам звезды. Они отметили роскошную фигуру и сияющий вид 51-летней актрисы, отправив в ее адрес много приятных комплиментов.

Знаменитая украинская актриса похвасталась пышными формами в бикини
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 Теги: Ольга Сумская, отдых

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Сегодня, 17:56 » Автор: Ирина Шевченко
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