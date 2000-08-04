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Раздел: Культура  
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Лилия Ребрик откровенно рассказала о материнстве

Лилия Ребрик откровенно рассказала о материнствеЛилия Ребрик решила поделиться своим опытом.

Популярная телеведущая Лилия Ребрик – замечательный пример того, как молодая мама может совместить работу с уходом за детьми. Молодая мама откровенно рассказала о своих буднях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как известно, Лилия Ребрик во второй раз родила ребенка 30 апреля. По совету старшей дочери Дианы, новорожденную девочку телеведущая и ее муж – хореограф Андрей Дикий – назвали Полиной.

Не прошло и 3 месяцев, как звезда вернулась на телеэкраны и даже успела отдохнуть на море. Очаровательная Лилия Ребрик решила поделиться своим опытом с поклонниками.

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Быть мамой – самое большое счастье и самое значительное мое достижение. Я двойная чемпионка по этому виду спорта, ведь у меня две замечательные доченьки Какой бы я не была занятой, всегда и везде стараюсь найти для них время и место в своем плотном графике,– поделилась Лилия Ребрик.

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 Теги: Лилия Ребрик, материнство

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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