Раздел: Культура
Лилия Ребрик откровенно рассказала о материнстве
Лилия Ребрик решила поделиться своим опытом.
Популярная телеведущая Лилия Ребрик – замечательный пример того, как молодая мама может совместить работу с уходом за детьми. Молодая мама откровенно рассказала о своих буднях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, Лилия Ребрик во второй раз родила ребенка 30 апреля. По совету старшей дочери Дианы, новорожденную девочку телеведущая и ее муж – хореограф Андрей Дикий – назвали Полиной.
Не прошло и 3 месяцев, как звезда вернулась на телеэкраны и даже успела отдохнуть на море. Очаровательная Лилия Ребрик решила поделиться своим опытом с поклонниками.
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Быть мамой – самое большое счастье и самое значительное мое достижение. Я двойная чемпионка по этому виду спорта, ведь у меня две замечательные доченьки Какой бы я не была занятой, всегда и везде стараюсь найти для них время и место в своем плотном графике,– поделилась Лилия Ребрик.
Популярная телеведущая Лилия Ребрик – замечательный пример того, как молодая мама может совместить работу с уходом за детьми. Молодая мама откровенно рассказала о своих буднях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, Лилия Ребрик во второй раз родила ребенка 30 апреля. По совету старшей дочери Дианы, новорожденную девочку телеведущая и ее муж – хореограф Андрей Дикий – назвали Полиной.
Не прошло и 3 месяцев, как звезда вернулась на телеэкраны и даже успела отдохнуть на море. Очаровательная Лилия Ребрик решила поделиться своим опытом с поклонниками.
Читайте также: Стало известно, как назвала ребенка Лилия Ребрик
Быть мамой – самое большое счастье и самое значительное мое достижение. Я двойная чемпионка по этому виду спорта, ведь у меня две замечательные доченьки Какой бы я не была занятой, всегда и везде стараюсь найти для них время и место в своем плотном графике,– поделилась Лилия Ребрик.
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