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Раздел: Культура  
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Ким Кардашян подарила дочке сумочку за 700 долларов

Ким Кардашян подарила дочке сумочку за 700 долларовЗвездные родители часто одевают маленькую дочь в известные бренды.

Знаменитая светская львица Ким Кардашян ничего не жалеет своей дочери Норт Уэст. Так, последним подарком стала сумка от Jimmy Choo.

Как сообщает издание Daily Mail, такая сумка стоит 700 долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ким Кардашян также показала обновку поклонникам в Instagram-сториз. Звезда опубликовала фото небольшой сумки с розовыми буквами North – имя ее дочери.

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Звездные родители часто одевают маленькую дочь в известные бренды: Louis Vuitton, Balmain, вещи из коллекции мужа Ким Канье Уэста Yeezy и другие.

Ким Кардашян подарила дочке сумочку за 700 долларов


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 Теги: Ким Кардашян, сумка

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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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