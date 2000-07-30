Раздел: Культура
Ким Кардашян подарила дочке сумочку за 700 долларов
Звездные родители часто одевают маленькую дочь в известные бренды.
Знаменитая светская львица Ким Кардашян ничего не жалеет своей дочери Норт Уэст. Так, последним подарком стала сумка от Jimmy Choo.
Как сообщает издание Daily Mail, такая сумка стоит 700 долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ким Кардашян также показала обновку поклонникам в Instagram-сториз. Звезда опубликовала фото небольшой сумки с розовыми буквами North – имя ее дочери.
Читайте также: Мадонна и Ким Кардашян похвастались внушительными декольте
Звездные родители часто одевают маленькую дочь в известные бренды: Louis Vuitton, Balmain, вещи из коллекции мужа Ким Канье Уэста Yeezy и другие.
Знаменитая светская львица Ким Кардашян ничего не жалеет своей дочери Норт Уэст. Так, последним подарком стала сумка от Jimmy Choo.
Как сообщает издание Daily Mail, такая сумка стоит 700 долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ким Кардашян также показала обновку поклонникам в Instagram-сториз. Звезда опубликовала фото небольшой сумки с розовыми буквами North – имя ее дочери.
Читайте также: Мадонна и Ким Кардашян похвастались внушительными декольте
Звездные родители часто одевают маленькую дочь в известные бренды: Louis Vuitton, Balmain, вещи из коллекции мужа Ким Канье Уэста Yeezy и другие.
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