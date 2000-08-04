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Раздел: Культура  
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Ирину Шейк с бойфрендом сфотографировали на итальянском пляже

Ирину Шейк с бойфрендом сфотографировали на итальянском пляже Модель отдохнула в Италии с отцом своего ребенка.

32-летнюю Ирину Шейк и 43-летнего Брэдли Купера уже давно не замечали вместе: актер активно снимался, а Ирина проводила время с дочерью в Нью-Йорке. Теперь же пара решила устроить себе совместные каникулы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Они отправились в Италию. Папарацци удалось запечатлеть влюбленных на пляже в городке Позитано.

Ирина и Брэдли купались и загорали, а Купер даже сделал возлюбленной массаж на лежаке.

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Напомним, Ирина Шейк родила дочь Брэдли Куперу весной 2017 года. Пара души не чает в малышке Лее: знаменитости часто попадают в объективы фотографов во время прогулок с наследницей.

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 Теги: Ирина Шейк, Брэдли Купер

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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