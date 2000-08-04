Раздел: Культура
Хиллари Клинтон станет продюсером в телевизионном проекте
Политик собирается сотрудничать с известным режиссером.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила заняться телевидением и впервые выступит в роли исполнительного продюсера. Причем в напарниках у Хиллари будет не просто какой-то малоизвестный режиссер, а сам Стивен Спилберг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Известный режиссер и политик объединятся, как можно было догадаться, ради благородного дела: проекта о правах женщин. А если точнее — Хиллари и Стивен собираются экранизировать книгу американской писательницы Элен Уэйсс «Час женщин: Величайшая битва за право голоса».
В исследовании Уэйсс, которое вышло в США только в минувшем марте, рассказывается о движении суфражисток в 20-е годы прошлого века, которые боролись за право женщин голосовать. Пока до конца неизвестно, станет ли экранизация этой книги телефильмом или большим сериалом, но что проект выйдет именно на ТВ, а не в кинотеатрах, уже официально подтверждено.
«Я счастлива поработать вместе с Элен и Стивеном и рада, что у меня есть возможность показать такой важный проект аудитории по всему миру», — прокомментировала эту новость сама Хиллари, которая уже ищет сценариста для адаптации.
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Кстати, продюсер — не единственное амплуа, в котором Хиллари попробует себя на телевидении. Совсем скоро Клинтон можно будет увидеть в пятом сезоне сериала «Государственный секретарь», в котором роль американского госсекретаря исполняет Теа Леони. Хиллари сыграет в этом проекте… саму себя.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила заняться телевидением и впервые выступит в роли исполнительного продюсера. Причем в напарниках у Хиллари будет не просто какой-то малоизвестный режиссер, а сам Стивен Спилберг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Известный режиссер и политик объединятся, как можно было догадаться, ради благородного дела: проекта о правах женщин. А если точнее — Хиллари и Стивен собираются экранизировать книгу американской писательницы Элен Уэйсс «Час женщин: Величайшая битва за право голоса».
В исследовании Уэйсс, которое вышло в США только в минувшем марте, рассказывается о движении суфражисток в 20-е годы прошлого века, которые боролись за право женщин голосовать. Пока до конца неизвестно, станет ли экранизация этой книги телефильмом или большим сериалом, но что проект выйдет именно на ТВ, а не в кинотеатрах, уже официально подтверждено.
«Я счастлива поработать вместе с Элен и Стивеном и рада, что у меня есть возможность показать такой важный проект аудитории по всему миру», — прокомментировала эту новость сама Хиллари, которая уже ищет сценариста для адаптации.
Читайте также: Ирину Шейк с бойфрендом сфотографировали на итальянском пляже
Кстати, продюсер — не единственное амплуа, в котором Хиллари попробует себя на телевидении. Совсем скоро Клинтон можно будет увидеть в пятом сезоне сериала «Государственный секретарь», в котором роль американского госсекретаря исполняет Теа Леони. Хиллари сыграет в этом проекте… саму себя.
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