» » Дженнифер Энистон рассказала, почему она не любит социальные сети
Раздел: Культура  
0

Дженнифер Энистон рассказала, почему она не любит социальные сети

Дженнифер Энистон рассказала, почему она не любит социальные сети Актриса не видит ничего хорошего в Twitter, Facebook и Instagram.

Сегодня сложно найти человека, который бы не был зарегистрирован хотя бы в одной социальной сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

К примеру, публичным людям соцсети помогают быть ближе к поклонникам, рассказывать о своей жизни и даже зарабатывать в своих личных профилях.

Однако не все селебрити любят онлайн-пространство. Так, актриса Дженнифер Энистон никогда не регистрировалась ни в одной соцсети и не видит в этом смысла.

Читайте также: Ирину Шейк с бойфрендом сфотографировали на итальянском пляже

"У меня нет профилей в Twitter, Facebook или Instagram. Я думаю, что айфоны, Snapchat и все прочее способствуют процветанию нарциссизма. Люди пользуются фильтрами и другими инструментами, чтобы скрыть то, кем они на самом деле являются", - убеждена Дженнифер.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дженнифер Энистон, соцсети

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     229
     0

Похожие новости по теме

Как Дженнифер Энистон выглядит в повседневной жизни Как Дженнифер Энистон выглядит в повседневной жизни

Голливудская актриса приехала в Портофино.

Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о своей беременности Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о своей беременности

Новости о том, что Дженнифер Энистон ждет первенца, появляются в сети регулярно.

Дженнифер Энистон сделала неожиданное признание о сериале Дженнифер Энистон сделала неожиданное признание о сериале "Друзья"

Дженнифер Энистон призналась, почему ей не нравилась роль в сериале "Друзья"

Кейт Хадсон и Дженнифер Энистон сделали совместное милое селфи Кейт Хадсон и Дженнифер Энистон сделали совместное милое селфи

Американская актриса Кейт Хадсон на своей страничке в социальной сети опубликовала фото с Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон на всю жизнь осчастливила ребенка из приюта Дженнифер Энистон на всю жизнь осчастливила ребенка из приюта

Наконец-то известная американская актриса Дженнифер Энистон решилась на серьезный шаг - она стала мамой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх