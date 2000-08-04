Раздел: Культура
Дженнифер Энистон рассказала, почему она не любит социальные сети
Актриса не видит ничего хорошего в Twitter, Facebook и Instagram.
Сегодня сложно найти человека, который бы не был зарегистрирован хотя бы в одной социальной сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
К примеру, публичным людям соцсети помогают быть ближе к поклонникам, рассказывать о своей жизни и даже зарабатывать в своих личных профилях.
Однако не все селебрити любят онлайн-пространство. Так, актриса Дженнифер Энистон никогда не регистрировалась ни в одной соцсети и не видит в этом смысла.
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"У меня нет профилей в Twitter, Facebook или Instagram. Я думаю, что айфоны, Snapchat и все прочее способствуют процветанию нарциссизма. Люди пользуются фильтрами и другими инструментами, чтобы скрыть то, кем они на самом деле являются", - убеждена Дженнифер.
Сегодня сложно найти человека, который бы не был зарегистрирован хотя бы в одной социальной сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
К примеру, публичным людям соцсети помогают быть ближе к поклонникам, рассказывать о своей жизни и даже зарабатывать в своих личных профилях.
Однако не все селебрити любят онлайн-пространство. Так, актриса Дженнифер Энистон никогда не регистрировалась ни в одной соцсети и не видит в этом смысла.
Читайте также: Ирину Шейк с бойфрендом сфотографировали на итальянском пляже
"У меня нет профилей в Twitter, Facebook или Instagram. Я думаю, что айфоны, Snapchat и все прочее способствуют процветанию нарциссизма. Люди пользуются фильтрами и другими инструментами, чтобы скрыть то, кем они на самом деле являются", - убеждена Дженнифер.
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