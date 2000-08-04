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Чарли Шин находится на грани банкротства

Чарли Шин находится на грани банкротства Актер даже отказался платить алименты на своих детей.

Чарли Шин подал заявление в суд, в котором объявил, что больше не может себе позволить финансово поддерживать четверых детей от двух бывших браков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Как утверждает 52-летний актер, состояние его финансов весьма плачевно, и, если ничего не изменится, он будет вынужден объявить о своей неплатежеспособности. Причиной такого положения Шин считает то, что некие недоброжелатели внесли его в «черный список», и теперь он не может получить работу.

Как указал в заявлении Чарли, до недавнего времени он выплачивал двум бывшим женам 75 тысяч долларов в месяц. Актер, первый брак которого был бездетным, переводил по 20 тысяч на счет своей второй супруги Дэниз Ричардс, на воспитание и содержание их общих дочерей — 14-летней Сэмюэль и 13-летней Лолы. Еще 55 тысяч — на детей от третьей жены — девятилетних близнецов Боба и Макса.

И, если раньше, когда он был главной звездой сериала «Два с половиной человека», где ему платили по 2,5 миллиона за эпизод, такие расходы были для него незначительными, то теперь все изменилось. Чарли винит в этом своих врагов.

Однако многие считают, что Шин виноват во всем сам. Ведь он в 2011-м «вылетел» из сериала из-за того, что постоянно конфликтовал со всеми — начиная с коллег по съемочной площадке до продюсеров шоу. К тому же, создателям сериала надоели непрерывные скандальные похождения актера, связанные с алкоголем, женщинами и наркотиками.

После того, как в 2016-м актер объявил, что некоторое время назад врачи обнаружили у него ВИЧ-инфекцию, отношение к Шину немного изменилось: многие начали его жалеть как жертву обстоятельств. Но так как он продолжал вести себя не лучшим образом, сочувствия хватило ненадолго.

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К тому же Чарли, уже зная о своей болезни, не предупреждал об этом своих подружек, подвергая их здоровье опасности. Вскоре жалеть Шина перестали.
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 Теги: Чарли Шин, банкротство

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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