Одежду со съемок "Звездных войн" выставили на аукцион по рекордной цене

С молотка уйдет куртка Хана Соло.



Куртка Хана Соло, в которой знаменитый контрабандист был в фильме "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар", будет представлена на аукционе Prop Store в сентябре 2018 года, сообщает



Эксперты оценивают стоимость куртки в 1,3 миллиона долларов, но в ходе торгов стоимость может существенно вырасти.



Помимо этого, потенциальным покупателям будут предложены и другие уникальные лоты, имеющие отношение к "Звездным войнам", например, световые мечи, использовавшиеся героями "Мести Ситхов".



Хан Соло - один из самых популярных персонажей саги. В первой и третьей трилогии роль Соло исполнил Харрисон Форд.



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В 2018 году студия Lucasfilm выпустила в прокат фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории", рассказывающий о молодости Соло и его знакомстве с Чубаккой. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Куртка Хана Соло, в которой знаменитый контрабандист был в фильме "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар", будет представлена на аукционе Prop Store в сентябре 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино Эксперты оценивают стоимость куртки в 1,3 миллиона долларов, но в ходе торгов стоимость может существенно вырасти.Помимо этого, потенциальным покупателям будут предложены и другие уникальные лоты, имеющие отношение к "Звездным войнам", например, световые мечи, использовавшиеся героями "Мести Ситхов".Хан Соло - один из самых популярных персонажей саги. В первой и третьей трилогии роль Соло исполнил Харрисон Форд.В 2018 году студия Lucasfilm выпустила в прокат фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории", рассказывающий о молодости Соло и его знакомстве с Чубаккой.



