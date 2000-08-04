Раздел: Культура
Одежду со съемок "Звездных войн" выставили на аукцион по рекордной цене
С молотка уйдет куртка Хана Соло.
Куртка Хана Соло, в которой знаменитый контрабандист был в фильме "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар", будет представлена на аукционе Prop Store в сентябре 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Эксперты оценивают стоимость куртки в 1,3 миллиона долларов, но в ходе торгов стоимость может существенно вырасти.
Помимо этого, потенциальным покупателям будут предложены и другие уникальные лоты, имеющие отношение к "Звездным войнам", например, световые мечи, использовавшиеся героями "Мести Ситхов".
Хан Соло - один из самых популярных персонажей саги. В первой и третьей трилогии роль Соло исполнил Харрисон Форд.
Читайте также: Чарли Шин находится на грани банкротства
В 2018 году студия Lucasfilm выпустила в прокат фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории", рассказывающий о молодости Соло и его знакомстве с Чубаккой.
Куртка Хана Соло, в которой знаменитый контрабандист был в фильме "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар", будет представлена на аукционе Prop Store в сентябре 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Эксперты оценивают стоимость куртки в 1,3 миллиона долларов, но в ходе торгов стоимость может существенно вырасти.
Помимо этого, потенциальным покупателям будут предложены и другие уникальные лоты, имеющие отношение к "Звездным войнам", например, световые мечи, использовавшиеся героями "Мести Ситхов".
Хан Соло - один из самых популярных персонажей саги. В первой и третьей трилогии роль Соло исполнил Харрисон Форд.
Читайте также: Чарли Шин находится на грани банкротства
В 2018 году студия Lucasfilm выпустила в прокат фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории", рассказывающий о молодости Соло и его знакомстве с Чубаккой.
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