Раздел: Культура
Джамала похвасталась пышной грудью в стильном наряде
Певица восхитила поклонников тонкой талией после рождения сына.
На днях украинская певица Джамала появилась на фото в Сети. Она стала лучше выглядеть, чем несколько месяцев назад сразу после родов.
Снимки размещены в Инстаграм певицы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
По словам подписчиков, сложно не заметить, что Джамала заметно похудела.
Они отметили, что в 2018 году после рождения сына Джамала довольно сильно поправилась. Это было очень заметно, так как вскоре после родов певица начала появляться на публике и сразу позволяла себе облегающие наряды, подчеркивающие пышные формы.
Однако поклонники не критиковали молодую маму, наоборот - понимали и старались ее поддержать. Вероятно, благодаря поддержке со стороны близких и поклонников, Джамала сумела быстро вернуться в форму и теперь она вновь восхищает стройной фигурой.
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Так, на днях молодая мама появилась на публике в облегающих черных брюках и золотом боди, продемонстрировав тонкую талию. Многие отметили, что вполне вероятно сейчас Джамала даже стройнее, чем была до беременности. «Браво!», - пишут поклонники Джамалы.
На днях украинская певица Джамала появилась на фото в Сети. Она стала лучше выглядеть, чем несколько месяцев назад сразу после родов.
Снимки размещены в Инстаграм певицы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
По словам подписчиков, сложно не заметить, что Джамала заметно похудела.
Они отметили, что в 2018 году после рождения сына Джамала довольно сильно поправилась. Это было очень заметно, так как вскоре после родов певица начала появляться на публике и сразу позволяла себе облегающие наряды, подчеркивающие пышные формы.
Однако поклонники не критиковали молодую маму, наоборот - понимали и старались ее поддержать. Вероятно, благодаря поддержке со стороны близких и поклонников, Джамала сумела быстро вернуться в форму и теперь она вновь восхищает стройной фигурой.
Читайте также: Настя Каменских восхитила роскошными формами в купальнике
Так, на днях молодая мама появилась на публике в облегающих черных брюках и золотом боди, продемонстрировав тонкую талию. Многие отметили, что вполне вероятно сейчас Джамала даже стройнее, чем была до беременности. «Браво!», - пишут поклонники Джамалы.
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