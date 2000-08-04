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Раздел: Культура  
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Джамала похвасталась пышной грудью в стильном наряде

Джамала похвасталась пышной грудью в стильном нарядеПевица восхитила поклонников тонкой талией после рождения сына.

На днях украинская певица Джамала появилась на фото в Сети. Она стала лучше выглядеть, чем несколько месяцев назад сразу после родов.

Снимки размещены в Инстаграм певицы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

По словам подписчиков, сложно не заметить, что Джамала заметно похудела.

Они отметили, что в 2018 году после рождения сына Джамала довольно сильно поправилась. Это было очень заметно, так как вскоре после родов певица начала появляться на публике и сразу позволяла себе облегающие наряды, подчеркивающие пышные формы.

Однако поклонники не критиковали молодую маму, наоборот - понимали и старались ее поддержать. Вероятно, благодаря поддержке со стороны близких и поклонников, Джамала сумела быстро вернуться в форму и теперь она вновь восхищает стройной фигурой.

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Так, на днях молодая мама появилась на публике в облегающих черных брюках и золотом боди, продемонстрировав тонкую талию. Многие отметили, что вполне вероятно сейчас Джамала даже стройнее, чем была до беременности. «Браво!», - пишут поклонники Джамалы.


Джамала похвасталась пышной грудью в стильном наряде
Джамала похвасталась пышной грудью в стильном наряде
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 Теги: Джамала, стройная фигура

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Сегодня, 09:56 » Автор: Ирина Шевченко
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