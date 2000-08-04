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Раздел: Культура  
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Ирину Шейк заподозрили в беременности

Ирину Шейк заподозрили в беременностиМанекенщица опубликовала новые снимки в фотоблоге.

Модель нередко делится снимками, на которых запечатлена в нижнем белье или вовсе без него. Как правило, подобные кадры сняты именно на съемках каких-то рекламных кампаний.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

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В этот раз Ирина предстала перед камерой в леопардовом купальнике, поверх которого набросила светлый кардиган. Кадр выглядит так, словно Ирина в положении, не правда ли?

Ирину Шейк заподозрили в беременности
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 Теги: Ирина Шейк, беременность

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Сегодня, 11:29 » Автор: Ирина Шевченко
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