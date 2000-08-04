Раздел: Культура
Ирину Шейк заподозрили в беременности
Манекенщица опубликовала новые снимки в фотоблоге.
Модель нередко делится снимками, на которых запечатлена в нижнем белье или вовсе без него. Как правило, подобные кадры сняты именно на съемках каких-то рекламных кампаний.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Читайте также: Оля Полякова умилила трогательным детским снимком
В этот раз Ирина предстала перед камерой в леопардовом купальнике, поверх которого набросила светлый кардиган. Кадр выглядит так, словно Ирина в положении, не правда ли?
Модель нередко делится снимками, на которых запечатлена в нижнем белье или вовсе без него. Как правило, подобные кадры сняты именно на съемках каких-то рекламных кампаний.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Читайте также: Оля Полякова умилила трогательным детским снимком
В этот раз Ирина предстала перед камерой в леопардовом купальнике, поверх которого набросила светлый кардиган. Кадр выглядит так, словно Ирина в положении, не правда ли?
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