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Раздел: Культура  
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Ева Лонгория поразила внешним видом после родов

Ева Лонгория поразила внешним видом после родовЕва посетила премьеру фильма "Собачьи дни".

43-летняя актриса Ева Лонгория впервые посетила светское мероприятие после рождения сына Сантьяго.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Ева посетила премьеру фильма "Собачьи дни", которая вчера состоялась в Лос-Анджелесе. В ленте Лонгория сыграла вместе с Ниной Добрев и Ванессой Хадженс. Это история о жителях Лос-Анджелеса, которых связывает любовь к собакам.

На премьеру молодая мама пришла в молочного оттенка асимметричном пиджаке, к которому подобрала босоножки нюдового цвета на каблуках. У наряда было глубокое декольте, также Ева надела серьги с бриллиантами и кольцо с массивным сапфиром.

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Волосы Лонгория собрала в хвост, а на ее лице был насыщенный макияж с акцентом на яркие губы.

Ева Лонгория поразила внешним видом после родов
Ева Лонгория поразила внешним видом после родов
Ева Лонгория поразила внешним видом после родов
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 Теги: Ева Лонгория, элегантный образ

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Сегодня, 12:53 » Автор: Ирина Шевченко
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