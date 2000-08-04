Раздел: Культура
Ева Лонгория поразила внешним видом после родов
Ева посетила премьеру фильма "Собачьи дни".
43-летняя актриса Ева Лонгория впервые посетила светское мероприятие после рождения сына Сантьяго.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Ева посетила премьеру фильма "Собачьи дни", которая вчера состоялась в Лос-Анджелесе. В ленте Лонгория сыграла вместе с Ниной Добрев и Ванессой Хадженс. Это история о жителях Лос-Анджелеса, которых связывает любовь к собакам.
На премьеру молодая мама пришла в молочного оттенка асимметричном пиджаке, к которому подобрала босоножки нюдового цвета на каблуках. У наряда было глубокое декольте, также Ева надела серьги с бриллиантами и кольцо с массивным сапфиром.
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Волосы Лонгория собрала в хвост, а на ее лице был насыщенный макияж с акцентом на яркие губы.
43-летняя актриса Ева Лонгория впервые посетила светское мероприятие после рождения сына Сантьяго.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Ева посетила премьеру фильма "Собачьи дни", которая вчера состоялась в Лос-Анджелесе. В ленте Лонгория сыграла вместе с Ниной Добрев и Ванессой Хадженс. Это история о жителях Лос-Анджелеса, которых связывает любовь к собакам.
На премьеру молодая мама пришла в молочного оттенка асимметричном пиджаке, к которому подобрала босоножки нюдового цвета на каблуках. У наряда было глубокое декольте, также Ева надела серьги с бриллиантами и кольцо с массивным сапфиром.
Читайте также: Отец Ани Лорак странно отреагировал на "измену" зятя
Волосы Лонгория собрала в хвост, а на ее лице был насыщенный макияж с акцентом на яркие губы.
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