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Раздел: Культура  
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Популярный голливудский актер изменился до неузнаваемости

Популярный голливудский актер изменился до неузнаваемостиТом Харди стал абсолютно неузнаваем.

Иногда кинотрансформации любимых актеров не на шутку пугают преданных фанатов. Например, в случае с Томом Харди.

Так, в сети появилась фотография 40-летнего красавца в образе Аль Капоне для будущей криминальной драмы "Фонзи", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Киноафиша.

И если для СМИ - это настоящая сенсация, то для поклонников - тяжелый удар. Непросто же видеть кумира не в "форме".

Рассматривая снимок, тяжело узнать на нем мускулистого Харди. Настолько он вжился в роль американского гангстера.

Дата выхода картины пока не разглашается. Режиссером киноленты выступил Джош Транк.

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"Фонзи" расскажет о жизни Аль Капоне после длительного тюремного заключения, когда ганстер, который получил свободу, оказался лишен былой мощи, здоровья и друзей.

Популярный голливудский актер изменился до неузнаваемости
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 Теги: Том Харди, Аль Капоне

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Сегодня, 14:14 » Автор: Ирина Шевченко
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