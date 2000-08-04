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Раздел: Культура  
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В России скончался известный украинский актер

В России скончался известный украинский актерУмер актер "Чемпиона" и "Звездочета" Черненко.

О смерти украинского актера Виктора Черненко на своей странице в Instagram сообщила российская актриса, звезда сериала "Маргоша" Мария Берсенева.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

"Ушел на небо мой коллега, Виктор Черненко. Мой первый Каренин, мой лучший Каренин! Мой непревзойденный Воланд. Замечательный человек и талантливейший актер.. Горе ужасное... Потеря невосполнимая", — написала она.

На момент смерти актеру было 56 лет. Причина смерти не называется.

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Виктор Черненко играл в лентах "Среди серых камней", "Звездочет", картинах "Астенический синдром" и "Чемпион".
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 Теги: Виктор Черненко, смерть

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Сегодня, 15:41 » Автор: Ирина Шевченко
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