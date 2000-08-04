Раздел: Культура
В России скончался известный украинский актер
Умер актер "Чемпиона" и "Звездочета" Черненко.
О смерти украинского актера Виктора Черненко на своей странице в Instagram сообщила российская актриса, звезда сериала "Маргоша" Мария Берсенева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Ушел на небо мой коллега, Виктор Черненко. Мой первый Каренин, мой лучший Каренин! Мой непревзойденный Воланд. Замечательный человек и талантливейший актер.. Горе ужасное... Потеря невосполнимая", — написала она.
На момент смерти актеру было 56 лет. Причина смерти не называется.
Читайте также: Алена Шоптенко впервые показала новорожденного сына
Виктор Черненко играл в лентах "Среди серых камней", "Звездочет", картинах "Астенический синдром" и "Чемпион".
О смерти украинского актера Виктора Черненко на своей странице в Instagram сообщила российская актриса, звезда сериала "Маргоша" Мария Берсенева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Ушел на небо мой коллега, Виктор Черненко. Мой первый Каренин, мой лучший Каренин! Мой непревзойденный Воланд. Замечательный человек и талантливейший актер.. Горе ужасное... Потеря невосполнимая", — написала она.
На момент смерти актеру было 56 лет. Причина смерти не называется.
Читайте также: Алена Шоптенко впервые показала новорожденного сына
Виктор Черненко играл в лентах "Среди серых камней", "Звездочет", картинах "Астенический синдром" и "Чемпион".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2306
0
Также советуем посмотреть
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
- Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях
- Как нас обманывают в Facebook
- На границе Украины и Польши в очередях сотни автомобилей
- Сеть насмешила жительница Запорожья, вышедшая за покупками в одном белье
- Про авторитет адвокатури
- Кто убил Орхана Джемаля
- Безработный потратил 1,4 млрд евро на домик из купюр
- В Сети потешаются над двойниками Путина в Крыму
- Про що каже паніка в РПЦ
- Полиция сообщила подробности убийства военного в Лисичанске
- Россиянам предложили забавную кандидатуру в помощницы Сигалу
- Історія Голокосту: «Змарнований шанс»
- В соцсетях шутят над надписью, адресованной "фанатам" Путина в Бердянске
- За сутки в зоне ООС ранены двое военных
- Путин посетил аннексированный Севастополь
- В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
- В одном из магазинов Бердянска унизили фанов Путина
Оставьте свой комментарий