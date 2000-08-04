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Раздел: Культура  
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Даша Астафьева кардинально изменила имидж

Даша Астафьева кардинально изменила имиджЗвезда сделала новую модную стрижку.

Даша Астафьева, отметившая 4 августа 33-летие, сделала новую модную стрижку — боб-каре с густой челкой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Караван.

«Французский» лук Даша носит с выпрямленными и завитыми волосами.

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Фотографиями в новом образе Даша поделилась в своем «Инстаграме».

Даша Астафьева кардинально изменила имидж
Даша Астафьева кардинально изменила имидж
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 Теги: Даша Астафьева, новая прическа

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Сегодня, 17:29 » Автор: Ирина Шевченко
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