Раздел: Культура
Даша Астафьева кардинально изменила имидж
Звезда сделала новую модную стрижку.
Даша Астафьева, отметившая 4 августа 33-летие, сделала новую модную стрижку — боб-каре с густой челкой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Караван.
«Французский» лук Даша носит с выпрямленными и завитыми волосами.
Читайте также: Знаменитая модель похвасталась роскошной фигурой в нижнем белье
Фотографиями в новом образе Даша поделилась в своем «Инстаграме».
Даша Астафьева, отметившая 4 августа 33-летие, сделала новую модную стрижку — боб-каре с густой челкой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Караван.
«Французский» лук Даша носит с выпрямленными и завитыми волосами.
Читайте также: Знаменитая модель похвасталась роскошной фигурой в нижнем белье
Фотографиями в новом образе Даша поделилась в своем «Инстаграме».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
713
0
Также советуем посмотреть
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
- На Луганщину зайшов підрозділ збройних сил Росії
- Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
- Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
- В США медведь в канализации не на шутку удивил коммунальщиков
- У Путина были другие планы
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
- Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях
- Как нас обманывают в Facebook
- На границе Украины и Польши в очередях сотни автомобилей
- Сеть насмешила жительница Запорожья, вышедшая за покупками в одном белье
- Про авторитет адвокатури
- Кто убил Орхана Джемаля
- Безработный потратил 1,4 млрд евро на домик из купюр
- В Сети потешаются над двойниками Путина в Крыму
- Про що каже паніка в РПЦ
Оставьте свой комментарий