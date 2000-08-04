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Раздел: Культура  
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт продолжили отношения

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт продолжили отношения Майли и Лиам просто смеются над слухами об их расставании.

Голливудская пара Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свадьбу, однако пара не разошлась.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Звездная пара поняла, что брак для них не важен, самое главное – это то, что они любят друг друга и чувствуют себя счастливыми. Об этом пишет издание ELLE.

Они оба довольно прохладно к этому относятся. Они идеально подходят друг другу,– говорится в источнике.

По словам Майли, она не хочет выходить замуж, потому что не думает, что брак сделает отношения крепче. Кроме того, Сайрус опровергла слухи о том, что девушка против идеи завести детей с Хемствортом.

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Напомним, что сначала журналисты заподозрили, что певица Майли Сайрус и голливудский актер Лиам Хемсворт тайно поженились. Все потому, что пара собрала на отдых ближайших родственников и друзей. Однако инсайдеры западных СМИ утверждали, что Майли разорвала отношения с бойфрендом. Об этом свидетельствовали и удаленные все снимки певицы в ее блоге.

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 Теги: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, отношения

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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