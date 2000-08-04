Раздел: Культура
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт продолжили отношения
Майли и Лиам просто смеются над слухами об их расставании.
Голливудская пара Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свадьбу, однако пара не разошлась.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Звездная пара поняла, что брак для них не важен, самое главное – это то, что они любят друг друга и чувствуют себя счастливыми. Об этом пишет издание ELLE.
Они оба довольно прохладно к этому относятся. Они идеально подходят друг другу,– говорится в источнике.
По словам Майли, она не хочет выходить замуж, потому что не думает, что брак сделает отношения крепче. Кроме того, Сайрус опровергла слухи о том, что девушка против идеи завести детей с Хемствортом.
Читайте также: Майли Сайрус отменила свадьбу с Лиамом Хемсвортом
Напомним, что сначала журналисты заподозрили, что певица Майли Сайрус и голливудский актер Лиам Хемсворт тайно поженились. Все потому, что пара собрала на отдых ближайших родственников и друзей. Однако инсайдеры западных СМИ утверждали, что Майли разорвала отношения с бойфрендом. Об этом свидетельствовали и удаленные все снимки певицы в ее блоге.
Голливудская пара Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свадьбу, однако пара не разошлась.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Звездная пара поняла, что брак для них не важен, самое главное – это то, что они любят друг друга и чувствуют себя счастливыми. Об этом пишет издание ELLE.
Они оба довольно прохладно к этому относятся. Они идеально подходят друг другу,– говорится в источнике.
По словам Майли, она не хочет выходить замуж, потому что не думает, что брак сделает отношения крепче. Кроме того, Сайрус опровергла слухи о том, что девушка против идеи завести детей с Хемствортом.
Читайте также: Майли Сайрус отменила свадьбу с Лиамом Хемсвортом
Напомним, что сначала журналисты заподозрили, что певица Майли Сайрус и голливудский актер Лиам Хемсворт тайно поженились. Все потому, что пара собрала на отдых ближайших родственников и друзей. Однако инсайдеры западных СМИ утверждали, что Майли разорвала отношения с бойфрендом. Об этом свидетельствовали и удаленные все снимки певицы в ее блоге.
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