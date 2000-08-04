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Раздел: Культура  
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Ксения Собчак наконец-то показала своего сына

Ксения Собчак наконец-то показала своего сына Ранее Ксения не показывала лицо Платона на фотографиях.

В 2016 году Ксения Собчак впервые стала мамой. Многие думали, что популярная ведущая совершенно равнодушна к детям, однако, ее поведение в последние годы, равно как посты в личном микроблоге и многочисленные признания в интервью говорят об обратном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Несмотря на свой характер и убеждения, Собчак удалось стать поистине любящей и заботливой мамой, которая не старается все свое свободное время посвятить маленькому сыну - самому важному мужчине в ее жизни.

Судя по постам в Instagram, Платон много путешествует с мамой, порой даже в рабочие командировки. Однако сейчас семья отдыхает вместе в Италии и именно там Ксения сделала снимок, который взбудоражил ее поклонников. Дело в том, что это первое фото, на котором Собчак показала лицо своего сына.

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"Думала материнство это только про "отдавать". А он столькому меня учит!", - подписала снимок Ксения.

Ксения Собчак наконец-то показала своего сына
Ксения Собчак наконец-то показала своего сына
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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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