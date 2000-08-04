Раздел: Культура
Ксения Собчак наконец-то показала своего сына
Ранее Ксения не показывала лицо Платона на фотографиях.
В 2016 году Ксения Собчак впервые стала мамой. Многие думали, что популярная ведущая совершенно равнодушна к детям, однако, ее поведение в последние годы, равно как посты в личном микроблоге и многочисленные признания в интервью говорят об обратном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Несмотря на свой характер и убеждения, Собчак удалось стать поистине любящей и заботливой мамой, которая не старается все свое свободное время посвятить маленькому сыну - самому важному мужчине в ее жизни.
Судя по постам в Instagram, Платон много путешествует с мамой, порой даже в рабочие командировки. Однако сейчас семья отдыхает вместе в Италии и именно там Ксения сделала снимок, который взбудоражил ее поклонников. Дело в том, что это первое фото, на котором Собчак показала лицо своего сына.
Читайте также: Ани Лорак после измены мужа уехала в Иерусалим
"Думала материнство это только про "отдавать". А он столькому меня учит!", - подписала снимок Ксения.
В 2016 году Ксения Собчак впервые стала мамой. Многие думали, что популярная ведущая совершенно равнодушна к детям, однако, ее поведение в последние годы, равно как посты в личном микроблоге и многочисленные признания в интервью говорят об обратном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Несмотря на свой характер и убеждения, Собчак удалось стать поистине любящей и заботливой мамой, которая не старается все свое свободное время посвятить маленькому сыну - самому важному мужчине в ее жизни.
Судя по постам в Instagram, Платон много путешествует с мамой, порой даже в рабочие командировки. Однако сейчас семья отдыхает вместе в Италии и именно там Ксения сделала снимок, который взбудоражил ее поклонников. Дело в том, что это первое фото, на котором Собчак показала лицо своего сына.
Читайте также: Ани Лорак после измены мужа уехала в Иерусалим
"Думала материнство это только про "отдавать". А он столькому меня учит!", - подписала снимок Ксения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
177
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
- Порошенко с семьей заметили в популярном ресторане
- Веселые выходки учителей с хорошим чувством юмора
- Украина подаст новый иск против РФ
- Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
- В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
- Художник создает смешные карикатуры в стиле «Симпсонов»
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
- На Луганщину зайшов підрозділ збройних сил Росії
- Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
- Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
- В США медведь в канализации не на шутку удивил коммунальщиков
- У Путина были другие планы
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
Оставьте свой комментарий