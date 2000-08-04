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Раздел: Культура  
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Влад Яма попал в автомобильную аварию

Влад Яма попал в автомобильную аварию Хореограф поделился новостью в социальной сети.

Известный украинский хореограф, танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцы со звездами", "Модель XL" и "Лига смеха" Влад Яма попал в ДТП, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

Яма опубликовал черно-белое фото, сделанное в авто, и оставил под ним лаконичную подпись: "ДТП".

Поклонники обеспокоились и тут же принялись расспрашивать, что случилось: "Какое дтп?", "Вы в порядке!?!?!", "Влад, держитесь там) Помните, вас ждут", "Осторожнее".

Влад подробностей аварии не раскрыл, лишь отвечая на вопрос одного из подписчиков: "Кто кого? Вас или Вы?", ответил: "Нас слегка".

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Яма также отметил, что он не пострадал и с ним все в порядке.

Влад Яма попал в автомобильную аварию
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 Теги: Влад Яма, ДТП

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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