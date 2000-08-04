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Раздел: Культура  
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Кристина Агилера сфотографировалась с детьми для известного журнала

Кристина Агилера сфотографировалась с детьми для известного журнала Певица позировала с сыном и дочерью.

С тех пор, как Кристина Агилера решила вернуться в шоу бизнес после пятилетнего перерыва, она кардинально изменила как свое поведение, так и тематику постов в личном микроблоге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.

На смену скрытному образу жизни и сдержанным фото пришли съемки в откровенных клипах и дерзкие снимки, на которых Агилера позирует даже обнаженной.

Конечно, за пару месяцев поклонники привыкли к новой Кристине, однако, иногда им все же хочется видеть что-то еще, кроме сексуальных кадров.
 
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Певица стала одной из звезд, которые приняли участие в семейной фотосессии для нового выпуска Harper's Bazaar. На фото Кристина позирует с десятилетним сыном Максом и трехлетней дочерью Саммер и выглядит очень мирно и счастливо.

Кристина Агилера сфотографировалась с детьми для известного журнала
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 Теги: Кристина Агилера, дети, фото

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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