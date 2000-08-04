Раздел: Культура
Кристина Агилера сфотографировалась с детьми для известного журнала
Певица позировала с сыном и дочерью.
С тех пор, как Кристина Агилера решила вернуться в шоу бизнес после пятилетнего перерыва, она кардинально изменила как свое поведение, так и тематику постов в личном микроблоге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.
На смену скрытному образу жизни и сдержанным фото пришли съемки в откровенных клипах и дерзкие снимки, на которых Агилера позирует даже обнаженной.
Конечно, за пару месяцев поклонники привыкли к новой Кристине, однако, иногда им все же хочется видеть что-то еще, кроме сексуальных кадров.
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Певица стала одной из звезд, которые приняли участие в семейной фотосессии для нового выпуска Harper's Bazaar. На фото Кристина позирует с десятилетним сыном Максом и трехлетней дочерью Саммер и выглядит очень мирно и счастливо.
С тех пор, как Кристина Агилера решила вернуться в шоу бизнес после пятилетнего перерыва, она кардинально изменила как свое поведение, так и тематику постов в личном микроблоге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.
На смену скрытному образу жизни и сдержанным фото пришли съемки в откровенных клипах и дерзкие снимки, на которых Агилера позирует даже обнаженной.
Конечно, за пару месяцев поклонники привыкли к новой Кристине, однако, иногда им все же хочется видеть что-то еще, кроме сексуальных кадров.
Читайте также: Ксения Собчак наконец-то показала своего сына
Певица стала одной из звезд, которые приняли участие в семейной фотосессии для нового выпуска Harper's Bazaar. На фото Кристина позирует с десятилетним сыном Максом и трехлетней дочерью Саммер и выглядит очень мирно и счастливо.
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