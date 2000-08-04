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Раздел: Культура  
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Дженнифер Энистон сыграет роль в фильме с бывшим мужем

Дженнифер Энистон сыграет роль в фильме с бывшим мужем Актриса настроена сняться в одной картине с Брэдом Питтом.

Инсайдеры сообщили, что Джен, которая недавно завершила бракоразводный процесс с Джастином Теру и ее первый муж рассматривают возможность сняться в совместном проекте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

«Джен и Брэд снова стали друзьями, они нормально общаются, поэтому готовы - и серьезно настроены - сыграть в совместном проекте», - рассказал близкий к актерам источник в комментарии.

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Пока не сообщается название проекта, но известно, что герои Энистон и Питта, хотя и не будут сильно взаимодействовать, пересекутся в рамках сюжета.
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 Теги: Дженнифер Энистон, Брэд Питт

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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