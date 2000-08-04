Дженнифер Энистон сыграет роль в фильме с бывшим мужем

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Дженнифер Энистон боится, что Джастин Теру может рассказать журналистам подробности их брака.

Похоже, 49-летняя Дженифер Энистон готова двигаться дальше: спустя почти пять месяцев после расставания с мужем Джастином Теру актриса снова ходит на свидания.