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Раздел: Культура  
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Индусы приехали снимать фильм в Черкасскую область

Индусы приехали снимать фильм в Черкасскую область Это уже не первый индийский фильм, который снимают в Украине.

На Черкасчине сейчас проходят съемки индийского фильма. Картина снимается в одном из самых живописных мест Украины — в Букском каньоне на реке Горный Тикич, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

При этом уточняется, что это не совместная украинско-индийская работа, а именно фильм для индийского зрителя.

Ранее, в 2016 году, был снят индийский фильм с локациями из Львова.

В прошлом году посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти встречался с главой Черкасской области Юрием Ткаченко. Он рассказал, что запланировано несколько индийских проектов со съемками в Украине, в частности, на Черкасчине.

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Местные власти обещали всестороннюю поддержку.
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 Теги: Болливуд, фильм

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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