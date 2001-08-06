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Раздел: Культура  
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Монатик поразил фанатов необычным образом

Монатик поразил фанатов необычным образомУкраинский певец снялся в фильме.

Украинские звезды Потап и MONATIK заинтриговали фанов тизером нового совместного фильма "Скажене весілля", который покажут на больших экранах 4 октября 2018 года.

Украинские артисты предстали в образах священников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.

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Известно, что в съемках комедии, продюсером которой выступил украинский телеведущий Юрий Горбунов, приняли участие не только вышеупомянутые исполнители, но и ряд других украинских знаменитостей, среди них певец Олег Винник, комики Лиги Смеха, сам Юрий Горбунов и популярные украинские актеры.

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 Теги: Монатик, новый образ

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Сегодня, 10:24 » Автор: Ирина Шевченко
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