Раздел: Культура
Монатик поразил фанатов необычным образом
Украинский певец снялся в фильме.
Украинские звезды Потап и MONATIK заинтриговали фанов тизером нового совместного фильма "Скажене весілля", который покажут на больших экранах 4 октября 2018 года.
Украинские артисты предстали в образах священников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
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Известно, что в съемках комедии, продюсером которой выступил украинский телеведущий Юрий Горбунов, приняли участие не только вышеупомянутые исполнители, но и ряд других украинских знаменитостей, среди них певец Олег Винник, комики Лиги Смеха, сам Юрий Горбунов и популярные украинские актеры.
Украинские звезды Потап и MONATIK заинтриговали фанов тизером нового совместного фильма "Скажене весілля", который покажут на больших экранах 4 октября 2018 года.
Украинские артисты предстали в образах священников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Читайте также: Знаменитую американскую певицу экстренно госпитализировали
Известно, что в съемках комедии, продюсером которой выступил украинский телеведущий Юрий Горбунов, приняли участие не только вышеупомянутые исполнители, но и ряд других украинских знаменитостей, среди них певец Олег Винник, комики Лиги Смеха, сам Юрий Горбунов и популярные украинские актеры.
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