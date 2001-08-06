Раздел: Культура
Ким Кардашьян разделась для откровенного фотосета
Звезда позировала в нижнем белье цвета хаки.
Звезда реалити постоянно публикует в своем фотоблог откровенные снимки, где изображена в купальниках, боди или нижнем белье.
На этот раз звезда позировала в нижнем белье цвета хаки на большой кровати в белых простынях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На лице Ким насыщенный макияж, волосы распущены, а в качестве обуви звезда выбрала кроссовки Yeezy Boost 350s от Adidas.
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На другом снимке Ким напоминает о своей бьюти-линию и призывает подписчиков покупать палетки теней и помады из ее коллекции. В рекламной кампании для этой линейки Ким снялась в блестящем боди на тонких бретельках и с насыщенным макияжем на лице.
Звезда реалити постоянно публикует в своем фотоблог откровенные снимки, где изображена в купальниках, боди или нижнем белье.
На этот раз звезда позировала в нижнем белье цвета хаки на большой кровати в белых простынях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На лице Ким насыщенный макияж, волосы распущены, а в качестве обуви звезда выбрала кроссовки Yeezy Boost 350s от Adidas.
Читайте также: В Киеве скончался известный украинский актер
На другом снимке Ким напоминает о своей бьюти-линию и призывает подписчиков покупать палетки теней и помады из ее коллекции. В рекламной кампании для этой линейки Ким снялась в блестящем боди на тонких бретельках и с насыщенным макияжем на лице.
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