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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян разделась для откровенного фотосета

Ким Кардашьян разделась для откровенного фотосетаЗвезда позировала в нижнем белье цвета хаки.

Звезда реалити постоянно публикует в своем фотоблог откровенные снимки, где изображена в купальниках, боди или нижнем белье.

На этот раз звезда позировала в нижнем белье цвета хаки на большой кровати в белых простынях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На лице Ким насыщенный макияж, волосы распущены, а в качестве обуви звезда выбрала кроссовки Yeezy Boost 350s от Adidas.

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На другом снимке Ким напоминает о своей бьюти-линию и призывает подписчиков покупать палетки теней и помады из ее коллекции. В рекламной кампании для этой линейки Ким снялась в блестящем боди на тонких бретельках и с насыщенным макияжем на лице.

Ким Кардашьян разделась для откровенного фотосета
Ким Кардашьян разделась для откровенного фотосета
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 Теги: Ким Кардашьян, откровенное фото

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Сегодня, 12:00 » Автор: Ирина Шевченко
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