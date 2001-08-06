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В Москве избили знаменитого французского актера

В Москве избили знаменитого французского актераСами Насери получил черепно-мозговую травму.

Врачи диагностировали у французского актера Сами Насери - звезды серии фильмов "Такси" - закрытую черепно-мозговую травму после конфликта в московском клубе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.

"Французский актер Сами Насери отдыхал и выпивал со своим братом в караоке-баре, расположенном в здании на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил С.Насери по лицу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на следующий день врачи диагностировали актеру закрытую черепно-мозговую травму, однако госпитализация ему не потребовалась, и он ушел из больницы.

Как сообщил информированный источник, устроившие драку с французским актером С.Насери приезжие из Беларуси задержаны.

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"Правоохранители задержали участников потасовки со звездой фильмов "Такси" - французским актером Сами Насери. Ими оказались приезжие из Беларуси", - сказал собеседник агентства.
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 Теги: Сами Насери, избиение

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Сегодня, 13:33 » Автор: Ирина Шевченко
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