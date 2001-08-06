Раздел: Культура
Маша Ефросинина похвасталась подросшим сыном
Звезда порадовала подписчиков новым трогательным фото.
Известная украинская ведущая Маша Ефросинина выставила трогательное фото со своим сыном.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Маша активно ведет свой инстаграм профиль и часто радует подписчиков снимками со своими детьми.
В это раз ведущая поделилась милым фото со своим сыном, которое подписала достаточно забавно :
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Вернулся мой сын с моря! Говорит, увлёкся там красивой девочкой. Зовут Катя . И ей всего-то каких-то…20 лет. — пишет Ефросинина.
Известная украинская ведущая Маша Ефросинина выставила трогательное фото со своим сыном.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Маша активно ведет свой инстаграм профиль и часто радует подписчиков снимками со своими детьми.
В это раз ведущая поделилась милым фото со своим сыном, которое подписала достаточно забавно :
Читайте также: В Москве избили знаменитого французского актера
Вернулся мой сын с моря! Говорит, увлёкся там красивой девочкой. Зовут Катя . И ей всего-то каких-то…20 лет. — пишет Ефросинина.
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